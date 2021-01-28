MT5 auf Strato VPS: send request failed (connect failed) - Seite 4
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Also, wie im Log von heute zu sehen, kommen die Notifications auch im engen Zeitfenster nicht alle an. Eine ErrorId kommt übrigens bei mir nicht.
Was betreibst du denn alles damit? Wohl nicht nur 1-2 MetaTrader, oder?!
Genau eine insanz
Gestern auf Beta Build 2765 geupdatet, bisher kann ich nichtmeckern. Die Frage ist, was kommt am nachmittag?!
Genau eine insanz
Hui, wäre mir persönlich viel zu unwirtschaftlich und viel zu viel rausgeschmissenes Geld. Da freut sich nur der Anbieter drüber 100+ EUR/Monat kassieren zu können, für deinen Anspruch würde auch ein 10 EUR Server ausreichen.
Hui, wäre mir persönlich viel zu unwirtschaftlich und viel zu viel rausgeschmissenes Geld. Da freut sich nur der Anbieter drüber 100+ EUR/Monat kassieren zu können, für deinen Anspruch würde auch ein 10 EUR Server ausreichen.
46 im Monat, jederzeit kündbar
Hui, wäre mir persönlich viel zu unwirtschaftlich und viel zu viel rausgeschmissenes Geld. Da freut sich nur der Anbieter drüber 100+ EUR/Monat kassieren zu können, für deinen Anspruch würde auch ein 10 EUR Server ausreichen.
Sparst man vielleicht so am falschen Ende?
Die normalen billigen VPS bieten keine Garantie, das sie die technischen Downzeiten (Software- oder Hardware-Update, ...) am Wochenende machen, weil 1) Sonntagsarbeitszeit ist teuer, 2) viele Private nutren ihre VPS am Wochenende, ...
Dann ist plötzlich für ein Stunde alles tot. Die speziellen Börsen-Vps sind dann schon viel teurer.
Dann kommt noch dazu, dass der VPS mit seinem Betriebssystem selbst zu pflegen ist: Firewall, Updates, .. - Admin sein kann nicht jeder aus dem Stand.
4x die Nacht keine Push Notifications gesendet (nur 1:30, 1:31 Uhr), Mails aber immer. Habe es nun auf E-Mail Versand umgestellt, das ist vom Senden her 100% stabil und bekomme binnen Sekunden die Push-Meldung der App im Smartphone. Passt!
Lt. einem anderen Boardmitglied, war um 15.00 Uhr und 15.30 Uhr das Senden von Push Notifications auch tot. Scheint wohl an den Servern zu liegen von denen die Push Notifications gesendet werden.
Von meiner Seite war es das hier im Thread, ich wünsche euch gute Trades und fehlerfreie Codes! :-)