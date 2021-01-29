Metatrader 4 hat keine Verbindung

Neuer Kommentar
 

Hallo.

Mein Metatrader zeigt keine Server an und sagt er hat keine Verbindung.

Ich hab mich mit den anmeldedaten wie beim MT5 angemeldet.

Weis jemand wo das Problem liegen könnte.

Firewall hatte ich schon deaktiviert und auch eine ausnahme festgelegt.

Hat nichts geholfen.

Hab auch schon mehrfach deinstalliert und neu installiert.

Auch andere installer von anderen Anbietern haben nichts geholfen.

Brauche dringend Hilfe

 
Wilhelm Siemroth:

Hallo.

Mein Metatrader zeigt keine Server an und sagt er hat keine Verbindung.

Ich hab mich mit den anmeldedaten wie beim MT5 angemeldet.

Weis jemand wo das Problem liegen könnte.

Firewall hatte ich schon deaktiviert und auch eine ausnahme festgelegt.

Hat nichts geholfen.

Hab auch schon mehrfach deinstalliert und neu installiert.

Auch andere installer von anderen Anbietern haben nichts geholfen.

Brauche dringend Hilfe

Man muss erst einen Broker suchen, dort ein (Demo-) Konto eröffnen und sich damit einloggen, dann gibt es auch die Server und die Kurse.

 

Ich habe : 

Login details

- trading platform MT4

-login

-passwort

-server 

aber es geschieht nichts nach Eingabe und es zeigt immer keine Verbindung 

 
franz7913:

Ich habe : 

Login details

- trading platform MT4

-login

-passwort

-server 

aber es geschieht nichts nach Eingabe und es zeigt immer keine Verbindung 

Damit gehst Du mit Ctrl-O zum Tab Server und trägst das ein.

 

danke , hbe ich gemacht, hilft aber auch nicht ??

 
und es kommt folgende Warnung: DDE Error 
 
Mach doch mal bitte ein Screenshot vom Tab Server.
 

Zusatzfrage, wenn Du neu bist, warum MT4 statt MT5 (kann mehr und das schneller)? Hier der Vergleich:


 
Du willst dich mit deinen mt5 daten auf mt4 einloggen? Hab ich das richtig verstanden?
 
franz7913:

danke , hbe ich gemacht, hilft aber auch nicht ??


Doch, jetzt funktioniert. Ich vermute mein iMac ist einfach zu langsam. 

Gibt es Erfahrung mit iMac oder mac book, oder mac mini oder ist mac unten durch für metatrader 4 oder 5 ?

 
amando:
Du willst dich mit deinen mt5 daten auf mt4 einloggen? Hab ich das richtig verstanden?


Nein ich habe mt4 und mt5 installiert, aber funktioniert wohl wegen des in die Jahre gekommen imac und macbook mehr schlecht als recht. 

deshalb auch hier nochmal die frage: würde ein neuer mac mini M1 mit dem M1 chip das problem lösen ?

Oder wer weiss das ? Apple support sagt kein Problem aber die wollen ja den computer verkaufen. 

Danke für einen Experten rat. 

Neuer Kommentar