Metatrader 4 hat keine Verbindung
Hallo.
Mein Metatrader zeigt keine Server an und sagt er hat keine Verbindung.
Ich hab mich mit den anmeldedaten wie beim MT5 angemeldet.
Weis jemand wo das Problem liegen könnte.
Firewall hatte ich schon deaktiviert und auch eine ausnahme festgelegt.
Hat nichts geholfen.
Hab auch schon mehrfach deinstalliert und neu installiert.
Auch andere installer von anderen Anbietern haben nichts geholfen.
Brauche dringend Hilfe
Man muss erst einen Broker suchen, dort ein (Demo-) Konto eröffnen und sich damit einloggen, dann gibt es auch die Server und die Kurse.
Ich habe :
Login details
- trading platform MT4
-login
-passwort
-server
aber es geschieht nichts nach Eingabe und es zeigt immer keine Verbindung
Ich habe :
Login details
- trading platform MT4
-login
-passwort
-server
aber es geschieht nichts nach Eingabe und es zeigt immer keine Verbindung
Damit gehst Du mit Ctrl-O zum Tab Server und trägst das ein.
danke , hbe ich gemacht, hilft aber auch nicht ??
danke , hbe ich gemacht, hilft aber auch nicht ??
Doch, jetzt funktioniert. Ich vermute mein iMac ist einfach zu langsam.
Gibt es Erfahrung mit iMac oder mac book, oder mac mini oder ist mac unten durch für metatrader 4 oder 5 ?
Du willst dich mit deinen mt5 daten auf mt4 einloggen? Hab ich das richtig verstanden?
Nein ich habe mt4 und mt5 installiert, aber funktioniert wohl wegen des in die Jahre gekommen imac und macbook mehr schlecht als recht.
deshalb auch hier nochmal die frage: würde ein neuer mac mini M1 mit dem M1 chip das problem lösen ?
Oder wer weiss das ? Apple support sagt kein Problem aber die wollen ja den computer verkaufen.
Danke für einen Experten rat.
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Hallo.
Mein Metatrader zeigt keine Server an und sagt er hat keine Verbindung.
Ich hab mich mit den anmeldedaten wie beim MT5 angemeldet.
Weis jemand wo das Problem liegen könnte.
Firewall hatte ich schon deaktiviert und auch eine ausnahme festgelegt.
Hat nichts geholfen.
Hab auch schon mehrfach deinstalliert und neu installiert.
Auch andere installer von anderen Anbietern haben nichts geholfen.
Brauche dringend Hilfe