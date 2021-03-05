Anmeldung im Metatrader für MQL5 Community geht nicht. Bitte dringend um Hilfe - Seite 2
Ja, der Kontostand wird angezeigt und ich kann auch handeln.
Im Journal steht nach der Konto Nr. previous succesfull authorization performed from ....
Nein, nicht der Kontostand des Brokerkontos sondern Dein Kontostand von dieser Website:
Einloggen hier (Ctrl O):
Dann sollte im Termoinal => Werkzeuge => Markt Dein Kontostand erscheinen. Und im Journal sollte auch ein Eintrag stehen wegen des Einloggens bei MQ.
Wenn ich mich Anmelde gemäss ihrem Bild, kommt im Journal: MQL5.community: authorization failed.
Die Produkte werden im Markt angezeigt; siehe Bild.