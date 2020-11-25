Testperiode und OnTick
Kennst Du die Einstellungen im Tester:
Jede der Methoden ist entweder schneller oder genauer als die andere. Nur Eröffnungspreise ist immer nur ein Tick (Eröffnungspreis) je Bar.
Ja, die sind mir bekannt; die Settings nutze ich nur, wenn ich mir vom Tester mit seinen Input-Variablen etwas auswerten lassen möchte.
Sonst arbeite ich auch viel im Editor mit Extras/Options/Debug und dort habe ich "jeden Tick" eingestellt, das scheint dann ein Bug zu sein?
- www.mql5.com
Debugging mit historischen Daten läuft über den Tester und den Einstellungen z.T des Testers und zum anderen Teil über Extras => Optionen (kann sich nach den letzten Updates geändert haben), ist ein bisschen umständlich und gewöhnungsbedürftig:
Extras => Optionen
Ohne den code zu kennen schwer zu sagen, aber es wird wohl am code liegen
http://linden-it-net.de/share/NotOnEachTick.mov
Meinst Du immernoch, es könnte am Code liegen?
Debugging mit historischen Daten läuft über den Tester und den Einstellungen z.T des Testers und zum anderen Teil über Extras => Optionen (kann sich nach den letzten Updates geändert haben), ist ein bisschen umständlich und gewöhnungsbedürftig:
Extras => Optionen
Ist schon ok, klappt nur nicht: http://linden-it-net.de/share/NotOnEachTick.mov
Ist schon ok, klappt nur nicht: http://linden-it-net.de/share/NotOnEachTick.mov
Deine Variable checkTime (oder so) gibt es zweimal, einmal global einmal lokal, sodass für mich nicht eindeutig ist welche wann gesetzt wird.
Warum machst Du nicht nach OnTick() als erstes datetime tC = TimeCurrent(); und setzt da den Breakpoint?
Deine Variable checkTime (oder so) gibt es zweimal, einmal global einmal lokal, sodass für mich nicht eindeutig ist welche wann gesetzt wird.
Warum machst Du nicht nach OnTick() als erstes datetime tC = TimeCurrent(); und setzt da den Breakpoint?
Hast recht: http://linden-it-net.de/share/NotOnEachTick2.mov
Ich denke, die TimeCurrent sollte auch auf die aktuelle Zeit gesetzt werden, was ist denn da krumm, dass die auf 1.1.70 bleibt?(bin erst am späten Nachmittag wieder hier)
Christian Linden:
Dann ist der Wert 0, es ist der Datumsanfang.
Ja, ich bin Linuxer, das Datum sagt mir was.. Was kann ich tun, dass der aktualisiert wird?
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Bei der Analyse einer Position, weshalb die so weit ins Minus läuft, fällt mir auf, dass die Abfrage in OnTick nur 1x am Tag abgefragt wird. Wie kann das, ist doch OnTick?
Ich habe den Breakpunkt an andere Stellen verschoben und es ist überall das selbe.
Habe dann von D1 auf H1 geswitcht und siehe da, nun werden die Abfragen jede Stunde getätigt.
Bin ich gerade voll burnout oder welches Brett habe ich vor dem Kopf?