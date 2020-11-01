Datei-Ordner Verzeichnis ändern

Neuer Kommentar
 

Hallo!


Weiss jemand wie man im MT5 dieses besch** kryptische ellenlange Verzeichnis für die Daten ändern kann?

Voreingestelt ist ja so etwas:

Benutzer\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\1640F6577B1C4EC659BF22EA9F6C38ERD 


Unter Optionen gibt es zwar einen Reiter "Speicher", jedoch lässt sich da das Verzeichnis nicht ändern ! Man kann drauf clicken wie man will es ändert sich nicht !

 
Portable mode
https://www.metatrader4.com/en/trading-platform/help/userguide/start_comm
Siehe: Portable Mode

Die funktionieren aber nicht mit Signalen oder etwas vom Market!

Terminal Start and Data Structure - Getting Started - MetaTrader 4 Help
Terminal Start and Data Structure - Getting Started - MetaTrader 4 Help
  • www.metatrader4.com
After installation has been completed, a group of Client Terminal programs will be created in the "Start" menu, and the program shortcut will additionally appear on the desktop. They will help to start client terminal. Attention: Two copies of the Client Terminal are prohibited to be started from the same directory simultaneously. To start...
 
Benutz einfach Linux+Wine!
Du bekommst ein stabiles OS und wo das Verzeichnis liegt, ist _immer_ nachvollziehbar:

~/.wine/drive_c/Program\ Files/MetaTraderX/MQLX/......
 
Linux und wine kann man keinem empfehlen, das hab ich auch probiert, aber problemlos ist was anderes
 

Hallo Markus,

ich vermute, Du verwendest Windows 10.

Da wirst Du an dem Pfad mit der Standard- Einstellung von Windows nicht viel ändern können. Das Problem ist die User- Steuerung von Windows. Das gleich Problem hatte ich auch.

Erst wenn Du die Benutzersteuerung in Windows abschaltest, dann ändert sich der Pfad im MT5 nach dem Neustart automatisch.


Hier ist die Anleitung.

Disable User Account Control on Windows 10 by Registry Editor

Step 1: Press Win + R keys to bring out the Run dialog. Then type regedit and press Enter to open Registry Editor.

Run regedit

Step 2: Navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Microsoft > Windows > CurrentVersion > Policies > System. On the right pane find the EnableLUA. Right-click on it and select Modify.

Modify value

Set the DWORD value data to 0, and then click OK.

Set value

Step 3: Then you may notice a message appear on the lower right corner of your desktop asking you to restart your computer to turn off User Account Control. Just restart your computer. When you back to your Windows 10, the User Account Control should be disabled.

restart computer

Note: Windows 7/8/8.1/10 always keep User Account Control turned on by default. Generally, you are not recommended to disable it. Because UAC prompt can help prevent some malicious software from making changes to your PC. You can enable User Account Control just like how you disable it.


Gruß Uwe

 
Reiner Rusch:
Benutz einfach Linux+Wine!
Du bekommst ein stabiles OS und wo das Verzeichnis liegt, ist _immer_ nachvollziehbar:

~/.wine/drive_c/Program\ Files/MetaTraderX/MQLX/......

Im Ernst?

In ein anderes Land umziehen, nur weil der Stadtname zu lang isst?

 
Ändern nicht , aber was hältst du davon.

Du erstellst eine Bibliothek mit Namen MT5-Terminale.

Dort fügst du alle Terminale hinzu ( Die kryptischen Ordner)

In jeden Packst du noch eine Datei mit der Bezeichnung des Terminals.


Dann hast du schnell zugriff auf die Ordner.

Mit dem Skript kannst du dir die Pfade des Terminals zeigen.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                          Check_TerminalPaths.mq5 |
//|                        Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
   Print("TERMINAL_PATH = ",TerminalInfoString(TERMINAL_PATH));
   Print("TERMINAL_DATA_PATH = ",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
   Print("TERMINAL_COMMONDATA_PATH = ",TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH));
  }

PS: Das deaktivieren der UAC kann ich nicht empfehlen. Auch wenn das eine Lösung ist. Es wird ein Stückchen Sicherheit gekappt.

