Market in Mt5 Defekt?!

Hey ich wollte eben den market besuchen nach klicken auf irgendein Produckt kommt bei mir das hier 

 
Trade2309:
Vielleicht wurde da gerade die Website upgedated. Bei mir funktioniert alles. Oder der Broker bietet das nicht (mehr) an?

 
Das Problem Besteht immer noch 

 
Also bei mir MT5, Demokonto bei MQ, ist alles ok.
 
es muss ja etwas and der Datei Kaputt sein 
Jetzt geht es wieder, mit vielen Fehlern.
 
Trade2309:
Schau mal bei deiner firewall

