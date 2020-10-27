Investor Passwort ändern

Guten Tag,

ich möchte meine trades bei myfxbook tracken. Leider klappt das nicht, weil ich im mt4 mein Investor passwort nicht ändern kann.

Kann mir jemand dabei helfen? 

ich mache alles genau so wie hier beschrieben https://www.myfxbook.com/help#help_34

Ich bekomme aber immer ein Alarm Ton im mt4 sobald ich auf ok drücke.

 
Das Investorpasswort kannst Du (nur) mit dem wirklichen Passwort ändern - geht das nicht?
 

was meinst du mit dem wirklichen passwort?

also oben bei masterpasswort habe ich schon versucht das investorpasswort was ich vom broker bekommen habe und das passwort womit ich mich in mein mt4 konto einlogge einzugeben.

beide varianten gehen nicht 

 
Es wäre das Masterpasswort unter Extras => Optionen, Tab Server:


Stell sicher, dass Du die beiden nicht verwechselst ;)
 

also es liegt tatsächlich daran, dass ich mein investorpasswort garnicht ändern kann.

ich habe ein live konto bei markets.com und ich musste es über den support ändern lassen.

 
Nein, man kann beides lokal ändern, wenn man das (richtige) Masterpasswort hat.
 

jetzt bin ich verwirrt.

Mir wurde vom Broker gesagt, dass mein Masterpasswort das ist womit ich mich beim Broker auf der Seit in mein Konto anmelde und das ist auch das Passwort womit ich mich in mein Konto im MT4 eonlogge.

Aber mit diesem Passwort kann ich nichts ändern ich bekomme dann immer nur ein Fehlalarm Ton.

Was ist den jetzt das richtige Masterpasswort?

 

Der Broker schickt normalerweise Masterpasswort und Investorpasswort - meist per E-Mail.

Von daher sollten beide gleich einmal geändert werden, wobei immer das Masterpasswort zu verwenden ist.

Mit diesen Passwörtern loggt man sich in sein Konto beim Broker ein - das Einloggen in der MT4/5 Community hat damit nichts zu tun, nicht verwechseln.

Das Masterpasswort führt bei den Konto zu einem live-Zugang, der das Handeln erlaubt, das Investorpasswort ist ein live-Kontozugang, der nur das Zugucken (und kopieren) erlaubt, aber keine Handelstätigkeiten auf diesem Konto.

 

Vielen Dank für deine ausführliche Hilfe.

Leider hat mir markets keine solche email geschickt.

 
Sondern?
 
Nur Willkommens Mail, dann Verifizierungs Mail, dann die einzahlungs Bestätigung  usw aber nirgends sind irgendwelche passwörter
