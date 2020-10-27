Investor Passwort ändern
was meinst du mit dem wirklichen passwort?
also oben bei masterpasswort habe ich schon versucht das investorpasswort was ich vom broker bekommen habe und das passwort womit ich mich in mein mt4 konto einlogge einzugeben.
beide varianten gehen nicht
was meinst du mit dem wirklichen passwort?
also oben bei masterpasswort habe ich schon versucht das investorpasswort was ich vom broker bekommen habe und das passwort womit ich mich in mein mt4 konto einlogge einzugeben.
beide varianten gehen nicht
Es wäre das Masterpasswort unter Extras => Optionen, Tab Server:
also es liegt tatsächlich daran, dass ich mein investorpasswort garnicht ändern kann.
ich habe ein live konto bei markets.com und ich musste es über den support ändern lassen.
jetzt bin ich verwirrt.
Mir wurde vom Broker gesagt, dass mein Masterpasswort das ist womit ich mich beim Broker auf der Seit in mein Konto anmelde und das ist auch das Passwort womit ich mich in mein Konto im MT4 eonlogge.
Aber mit diesem Passwort kann ich nichts ändern ich bekomme dann immer nur ein Fehlalarm Ton.
Was ist den jetzt das richtige Masterpasswort?
Der Broker schickt normalerweise Masterpasswort und Investorpasswort - meist per E-Mail.
Von daher sollten beide gleich einmal geändert werden, wobei immer das Masterpasswort zu verwenden ist.
Mit diesen Passwörtern loggt man sich in sein Konto beim Broker ein - das Einloggen in der MT4/5 Community hat damit nichts zu tun, nicht verwechseln.
Das Masterpasswort führt bei den Konto zu einem live-Zugang, der das Handeln erlaubt, das Investorpasswort ist ein live-Kontozugang, der nur das Zugucken (und kopieren) erlaubt, aber keine Handelstätigkeiten auf diesem Konto.
Vielen Dank für deine ausführliche Hilfe.
Leider hat mir markets keine solche email geschickt.
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Guten Tag,
ich möchte meine trades bei myfxbook tracken. Leider klappt das nicht, weil ich im mt4 mein Investor passwort nicht ändern kann.
Kann mir jemand dabei helfen?
ich mache alles genau so wie hier beschrieben https://www.myfxbook.com/help#help_34
Ich bekomme aber immer ein Alarm Ton im mt4 sobald ich auf ok drücke.