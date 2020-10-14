trade.Buy(amount, NULL, ask, 0, bid, NULL) wird wann verkauft?
Stop Loss und Take Profit sind sogenannte Pending Orders (schwebende Aufträge), die erst dann ausgelöst (getriggert) werden, wenn der Preis berührt oder über-/unterschritten wird. In der Regel schließen sie dann die Position.
Welches Handbuch?
Öhm, hab ich glaub hier gefunden:
"Nachschlagewerk fuer die Programmiersprache MQL5 fuer Kundenterminal MetaTrader 5", hat 6054 Seiten. Warte... von hier hab ich das: https://www.mql5.com/de/docs und dort links mittig https://www.mql5.com/files/pdf/mql5_german.pdf
Dann verwende doch diese Liste: https://www.mql5.com/de/docs/function_indices
Hier suche auch ich manchmal nach Schlüsselwörtern mit Ctrl+F.
Außerdem kannst Du im Editor den Kursor auf eine Funktion stellen und F1 drücken und landest direkt bei der Beschreibung derselben.
Zu den Pending Orders hilft Dir wahrscheinlich dieses Bild:
Hallo @ community,
im Handbuch steht auf Seite 5041 folgendes zu BUY:
Bedeutet das "takeprofit", dass die Position dann gleich verkauft wird, oder muss man bei Erreichen des TP selber mittels SELL (Seite 5042) reagieren? Sprich, wenn BUY true wird, dann kann ich ein SELL auslösen?