wie lange dauert im Durchschnitt eine Überweißung auf das Konto
Ich glaube, Gelder werden 1 bis 2 Wochen blockiert, falls die Zahlung wieder vom Zahlenden rückabgewickelt werden.
Carl Schreiber:Alles klar, danke
Hab es mir angesehen, Gutschrift erfolgt Anfang November
Danke für die Info :-)
Hallo
Fünf Abonnenten haben mein Signal Kopiert.
Der entsprechende Betrag wurde überwiesen, aber mein Kontostand zeigt immer noch 0 € an.
Meine Frage ist jetzt, wie lange es im Durchschnitt dauert, bis die Gutschrift auf meinem Konto ist.
Danke im Vorraus
Freudenberg Ronald