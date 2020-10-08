wie lange dauert im Durchschnitt eine Überweißung auf das Konto

Hallo

Fünf Abonnenten haben mein Signal Kopiert.

Der entsprechende Betrag wurde überwiesen, aber mein Kontostand zeigt immer noch 0 € an.

Meine Frage ist jetzt, wie lange es im Durchschnitt dauert, bis die Gutschrift auf meinem Konto ist.

Danke im Vorraus


Freudenberg Ronald

 
Ich glaube, Gelder werden 1 bis 2 Wochen blockiert, falls die Zahlung wieder vom Zahlenden rückabgewickelt werden.
 
Carl Schreiber:
Alles klar, danke 

 


steht normal in der Wallet von MQL5 (dieses Schlüsselsymbol). Eine monatliche Rate wird ca. 2Wochen nach dem Monat bezahlt. Also ca. 6Wochen nach Abo-Abschluss

 
Hab es mir angesehen, Gutschrift erfolgt Anfang November
Danke für die Info :-) 
