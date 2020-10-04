Besser Übersetzung der Webseite
Hallo,
unter 'Meine Abonnements' wird beim Unterbrechen der Signale "Eingestellt" angezeigt.
Besser wäre "Pausiert", "Ausgesetzt" oder "Unterbrochen".
Bei "Eingestellt" denkt man zunächst an beendet.
Gruß
Was meinst du?
Es gibt sehr viele Übersetzungsprobleme. Viele Jahre alt.
MQ geht da Strukturlos vor.
Beispiel:
Nach diversen Problemen von Usern Geld einzuzahlen, hat man die Übersetzung von "Einzahlen" auf "Das Konto für MQL5-Dienste aufladen" geändert.
Anstatt gleich den Punkt "Auszahlen" an die neue Struktur anzupassen lässt man es. Nun klafft im Menü eine ellenlange Beschreibung des Punktes Einzahlen.
Oder das Menü:
Forum Market? Signale....
Stellt man auf Englisch um.
Forum Market Signals ...
Selbst in den Werbebannern hier sind Schreibfehler, seit mehreren Jahren.
Oh ich musste oft Neuladen ,aber es gibt ihn noch.
Da sieht man wie MQ hier arbeitet.
Okay,
Danke + viel Erfolg.
