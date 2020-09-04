Tester langsam: belegt HDD Platz, CPU Nutung Minimal!
Teste nicht mit Tickdaten über lange Zeiträume!
Dann werden die Dateien der Kursdaten sehr groß, ins Ram geladen - jeder Thread seine eigene Kursdaten - und wenn der Ram dann voll ist beginnt Windows automatisch zu swappen und dann steht das System plötzlich!
Wenn die Ausstattung des PC sparsam ist würde ich empfehlen, die Optimierung in der Cloud zu machen:
Dort steht auch, was es kostet.
- cloud.mql5.com
Sieht für mich aus wie der Bug (Feature) der im Tester schon länger schlummert.
Es werden unzählige *.tmp Dateien erstellt und die Platte gibt irgendwann auf.
Vielleicht ist das der Grund warum der Tester komplett neu programmiert wird.....sie haben sich verhoben 😊
Rechner neu starten.....hilft. Oder die einzelnen Dienste Neustarten.
Hab mal eben geschaut ...ist schon lange nichts mehr gewesen. Aber vor kurzem gabs noch mal einen "Ausraster"
https://www.mql5.com/de/forum/325332
Hallo,
nicht bei jedem Test aber immer wieder kommt es vor, dass ein Backtest ewig lange dauert weil die PC Resourcen nicht richtig genutz werden (mein Eindruck).
Zum Ablauf:
Vor dem Test steht ein gewisser Paltz auf der Festplatte zur Verfügung der dann vom Tester komplett aufgebraucht wird. In den RAM wird mal sehr viel, mal sehr wenig geladen und der PRozessor ist kaum in Benutzung.
Haldorian, übrigens ist deine HDD viel zu klein. Du musst aufrüsten um effektiv testen zu können. 128GB SSD würde ich heute mit aktuellem Windows als MINIMUM ansehen.
Um das Ganze zu verdeutlichen habe ich mal ein Paar screen-shots angehängt.
Ist das Problem bekannt?
Danke für Hilfe.
Ps: Welche Daten werden da auf die HDD geladen? (siehe Tester_HDD)
PPs: Ich habe nocheinmal einen neuen Versuch gestartet, jetzt habe ich den Startzeitpunkt für den Test vom 01.01.2018 auf 01.01.2019 gelegt. Der Tester lädt nun keinerlei daten auf die HDD und startet wie gwünscht.(siehe 2_Versuch)
Ist der Unterschied an benötigten Daten, bei einem Jahr mehr Backtest so enorm?