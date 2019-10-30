MQ hat die Agenten im Build 2190 immer noch nicht im Griff
Christian:
Man kann nur nach oben schauen und Beten ......
Du hast ja soooo recht!
4 Agenten werden im Agents Manager angezeigt, im Tester sind aber alle 8 vorhanden. natürlich auch im Taskmanager.
Ich frag mich manchmal schon wo die dagegengelaufen sind. Oder ist es der Vodka?
Otto Pauser:
MT5 startet die restlichen Agenten wenn du auf Start Test drückst :-)
Ganz einfach.
Man kann nur nach oben schauen und Beten ......