MQ hat die Agenten im Build 2190 immer noch nicht im Griff

Neuer Kommentar
 

Man kann nur nach oben schauen und Beten ......


 
Christian:

Man kann nur nach oben schauen und Beten ......

Du hast ja soooo recht!

4 Agenten werden im Agents Manager angezeigt, im Tester sind aber alle 8 vorhanden. natürlich auch im Taskmanager.


Ich frag mich manchmal schon wo die dagegengelaufen sind. Oder ist es der Vodka?

 
Otto Pauser:

Du hast ja soooo recht!

4 Agenten werden im Agents Manager angezeigt, im Tester sind aber alle 8 vorhanden. natürlich auch im Taskmanager.


Ich frag mich manchmal schon wo die dagegengelaufen sind. Oder ist es der Vodka?

MT5 startet die restlichen Agenten wenn du auf Start Test drückst :-)

Ganz einfach.

Neuer Kommentar