Habe bei MQL über Konto FX einen Account, komme aber nicht an mein Geld
Hallo,
kennt jemand diesen Account und kann mir sagen, wie ich an mein Geld komme!?
indem du den Broker kontaktierst
Junge junge ....hast du die Zugansdaten geklaut ? ....oder geklaute gekauft ?
Mann weiß doch an wem man sein Geld überwiesen hat.
Was nie deins war sollte auch nie deins werden !!! 😐😐
Ausserdem reden wir da eh nur von 100 euro, das ist ein cent account: sonst geht sich die lotzahl nich5 aus
Stimmt, hab da gar nicht so genau hingesehen.
Find das aber falls es so ist schon ganz schön frech.....auch wegen 100 €
Aber auch stehen die Chancen in so einem Fall auf 0.
Weil die meisten Broker eben genau deswegen nur auf das Einzahler -konto zurücküberweisen.
Wer hat schon so viele ungelesene Mails ...
Centkonto ....würde ich erstmal infrage stellen.
Dort sind Kryptos im Korb ..... 1000 xrp sind gerade X 0.3 € cirka 300 €
Die hohe LOT-Zahl it dann unwichtig
Was sind denn xpr schon wieder?
das hab ich gar nicht beachtet
aber der broker ist super, der kommt bei google nicht mal auf der ersten seite
XRP ist der Token vom Rippel-Netzwerk.
Einer von ca 2500 ...aber ein sehr bekannter.(Top 25 nach MarketCap)
Danke, hab cryptos noch nie so verfolgt, das ist ja alles nur abzocke 😂
