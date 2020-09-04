Frage: Kann man den verwenden?
Ich habe ihn etwas geändert, so gefällt er mir besser:
Er kann gut Swings (Rot, Up-Swing, verkaufen ) und Trends (Grün, erst Ab-, dann Aufwärts) erkennen - meine ich:
Dateien:
FlatTrendDetector.ex5 33 kb
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ha mal eine Frage der anderen Art :)
Ich habe eine Indikator angehängt, um Trends (>35 oder <35) und Seitwärtsbewegungen (zwischen+35 und -35) zu erkennen und zu unterscheiden. (Die Level können eingestellt werden.)
Er hat zwar nur drei Parameter: Length, Smoothing und Weight, trotzdem ist das Bild mit unter ziemlich unterschiedlich.
Hier ein Vergleich mit dem ADX, der ja auch Trends und Seitwärtsbewegungen erkennen kann (ADX>40 oder ADX<40) aber er ist ziemlich langsam:
Im linken Rechteck wird der Trend früher erkannt und er wird nach einer Pause (rechtes Rechteck) nicht zu früh als beendet angesehen, sondern erst danach, aber dann korrekt.
Auch eine Trendumkehr wird eigentlich gut erkannt:
Andererseits könnte man ihn manchmal auch für das Swing-Trading verwenden:
Kaufen im grünen Rechteck, verkaufen im roten Rechteck:
Klar ist, dass weitere Indikatoren unterstützen müssen.
Was meint Ihr?
Die kompiliert Version läuft bis Sa. 26. Sept, also ca. 4 Wochen.
Viel Spaß und noch mehr Erfolg
Calli