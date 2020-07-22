Positionen auf einem Hedging Konto schließen
Einfacher wäre natürlich ein Netting-Konto, aber eigentlich müsstest Du nur immer das gesamte Volumen der offenen Position schließen.
Dann habe ich aber immer eine Position in die Gegenrichtung im Log; das macht's für mich unübersichtlich und schwierig.
Lässt sich das auf einem Hedging-Konto überhaupt vermeiden?
Wenn Du in der Kontohistorie (rechter Mausklick) Positionen wählst siehst Du nur die Positionen:
nein, ja.. das meine ich ja, da gibt es dann auch immer eine Gegenposition, um die eine zu schließen.
Ist das auf einem Netting Konto genauso? Ich habe noch nie mit einem getestet, der Broker bietet das als Demo nicht an.
Ist das auf einem Netting Konto genauso? Ich habe noch nie mit einem getestet, der Broker bietet das als Demo nicht an.
Weiß ich jetzt nicht. Such Dir halt einen anderen Broker und probier's aus.
Hi,
was spricht dagegen, die hier genauso zu schließen, wie auf einem Netting Konto?
Ich will eh nur mit einer Position arbeiten und nicht Hedgen.
Ich weiß nicht, wann ich all die Funktionen in der (mit dem MT5 installierten) trade.mql nachvollziehen kann, die da beim Schließen einer Position durchlaufen werden.
So komplex sollte es nicht sein müssen.
Oder einfach einen Netting-Account eröffnen?
Dank & Gruß,
Christian