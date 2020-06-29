cloud servers switched off, set mode to math calculations or adjust testing dates
Nun, nachdem, was dasteht scheint der Server down zu sein, da hilft nur warten, denke ich.
Das hält auf.. gibt es die Möglichkeit, sich historische Daten zu sichern, dass ich offline nicht von den CloudServern abhängig bin?
Der Tester downloaded doch eh, dann müsste er doch wenigstens meine Tests auf meinen Tag durchführen, den ich schon 100x habe laufen lassen?
Lokal soltte es doch gehen
die Cloud Server sind angeblich immer noch switched off..
GN 0 09:15:01.665 Terminal Admiral Markets MT5 x64 build 2485 started for Admiral Markets Group AS LI 0 09:15:01.666 Terminal Windows 10 build 18363 on Virtual Box, Intel Core i7-8569U @ 2.80GHz, 5 / 7 Gb memory, 18 / 48 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+1 EE 0 09:15:01.666 Terminal C:\Users\chris\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\24F345EB9F291441AFE537834F9D8A19 II 3 09:15:02.714 HistoryBase 'EURUSD' 1 invalid bars removed FR 3 09:15:02.977 HistoryBase '[SP500]' 1 invalid bars removed MK 0 09:15:02.985 Network '40618742': authorized on AdmiralMarkets-Demo through Demo AP #1 (ping: 25.09 ms, build 2485) MJ 0 09:15:02.985 Network '40618742': previous successful authorization performed from 89.247.121.56 on 2020.06.28 15:33:35 LI 0 09:15:03.170 Network '40618742': terminal synchronized with Admiral Markets Group AS: 0 positions, 0 orders, 4062 symbols, 0 spreads LK 0 09:15:03.170 Network '40618742': trading has been enabled - hedging mode GP 3 09:15:03.258 HistoryBase '[SP500]' 1 invalid bars removed HK 3 09:15:03.259 HistoryBase 'EURUSD' 1 invalid bars removed LR 0 09:15:04.221 MQL5.community activated for 'lindomatic', balance: 0.00 ER 0 09:15:04.424 MQL5.chats activated for 'lindomatic' OR 0 09:15:04.915 Network '40618742': scanning network for access points LS 0 09:15:05.766 Network '40618742': scanning network finished
ok, ich habe den Testzeitraum mal auf einen Tag ausgedehnt, dann läuft er wieder an.
"Invalid Testing date" wäre eine bessere Fehlermeldung als "cloud servers switched off."
Aber nun hat der Tester kein Guthaben:
CP 0 09:41:27.983 Startup MetaTester 5 x64 build 2485 (05 Jun 2020) DD 0 09:41:28.018 Server MetaTester 5 started on 127.0.0.1:3000 KO 0 09:41:28.019 Startup initialization finished CM 0 09:41:28.091 127.0.0.1 login (build 2485) NK 0 09:41:28.111 Network 4372 bytes of account info loaded MM 0 09:41:28.111 Network 1482 bytes of tester parameters loaded QK 0 09:41:28.111 Network 1212 bytes of input parameters loaded EO 0 09:41:28.118 Network 19904 bytes of symbols list loaded (4062 symbols) GI 0 09:41:28.118 Tester expert file added: Experts\Esel_v3-dax.ex5. 70207 bytes loaded GE 0 09:41:28.127 Tester 6147 Mb available, 76 blocks set for ticks generating HQ 0 09:41:28.127 Tester calculate profit in pips, initial deposit 10000, leverage 1:100 CI 0 09:41:28.130 Tester successfully initialized QL 0 09:41:28.130 Network 90 Kb of total initialization data received RK 0 09:41:28.130 Tester Intel Core i7-8569U @ 2.80GHz, 8191 MB HO 0 09:41:28.272 Symbols [DAX30]: symbol to be synchronized MI 0 09:41:28.276 Symbols [DAX30]: symbol synchronized, 4440 bytes of symbol info received OF 0 09:41:28.277 History [DAX30]: history synchronization started QP 0 09:41:28.696 History [DAX30]: load 3.82 Mb of history data to synchronize in 0:00:00.553 DI 0 09:41:28.696 History [DAX30]: history synchronized from 2019.01.02 to 2020.06.17 CI 0 09:41:28.782 History [DAX30],M5: history cache allocated for 97599 bars and contains 97393 bars from 2019.01.02 03:00 to 2020.06.15 23:55 EH 0 09:41:28.782 History [DAX30],M5: history begins from 2019.01.02 03:00 IR 0 09:41:28.783 Tester [DAX30],M5 (AdmiralMarkets-Demo): every tick generating LH 0 09:41:28.783 Tester [DAX30],M5: testing of Experts\Esel_v3-dax.ex5 from 2020.06.16 00:00 to 2020.06.17 00:00 started with inputs: KM 0 09:41:28.783 Tester days=1 FR 0 09:41:28.783 Tester DebugLog=false CF 0 09:41:28.809 Esel_v3-dax ([DAX30],M5) 2020.06.16 00:00:00 Limits of the history to be loaded: start - 2020.06.15 00:00, end - 2020.06.16 00:00 NL 0 09:41:29.782 Esel_v3-dax ([DAX30],M5) 2020.06.16 01:15:31 Buy Signal: Buy Position wird geöffnet HN 2 09:41:29.784 Trades 2020.06.16 01:15:31 failed market buy 0.01 [DAX30] [Invalid volume]
Schande über mich, ich bin zu gagga, human error!
-> IGNORE &&/|| DELETE
"Invalid Testing date" wäre eine bessere Fehlermeldung als "cloud servers switched off."
Wie kommst du da darauf das es eine Fehlermeldung ist?
Schau links auf die Farben und Piktogramme.
Es ist eine Information, mehr nicht.
Das ist der Schalter um die Cloud Server ein oder aus zu schalten .....😎
Wie kommst du da darauf das es eine Fehlermeldung ist?
Schau links auf die Farben und Piktogramme.
Es ist eine Information, mehr nicht.
Das ist der Schalter um die Cloud Server ein oder aus zu schalten .....😎
stimmt, reine Info.. danke für den Pointer auf den Schalter, sehr nützlich!
.. ich hatte versucht, den DAX mit 0.01 Lot zu handeln, daher wollte der Tester nicht handeln ;-)
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Schöne Wochenende zusammen,
was mache ich denn hier, was braucht der Tester?