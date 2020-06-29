cloud servers switched off, set mode to math calculations or adjust testing dates

Schöne Wochenende zusammen,

was mache ich denn hier, was braucht der Tester?

Nun, nachdem, was dasteht scheint der Server down zu sein, da hilft nur warten, denke ich.
 
Das hält auf.. gibt es die Möglichkeit, sich historische Daten zu sichern, dass ich offline nicht von den CloudServern abhängig bin?

Der Tester downloaded doch eh, dann müsste er doch wenigstens meine Tests auf meinen Tag durchführen, den ich schon 100x habe laufen lassen?

 
Lokal soltte es doch gehen
 
die Cloud Server sind angeblich immer noch switched off.. 

  
GN 0 09:15:01.665 Terminal Admiral Markets MT5 x64 build 2485 started for Admiral Markets Group AS
LI 0 09:15:01.666 Terminal Windows 10 build 18363 on Virtual Box, Intel Core i7-8569U  @ 2.80GHz, 5 / 7 Gb memory, 18 / 48 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+1
EE 0 09:15:01.666 Terminal C:\Users\chris\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\24F345EB9F291441AFE537834F9D8A19
II 3 09:15:02.714 HistoryBase 'EURUSD' 1 invalid bars removed
FR 3 09:15:02.977 HistoryBase '[SP500]' 1 invalid bars removed
MK 0 09:15:02.985 Network '40618742': authorized on AdmiralMarkets-Demo through Demo AP #1 (ping: 25.09 ms, build 2485)
MJ 0 09:15:02.985 Network '40618742': previous successful authorization performed from 89.247.121.56 on 2020.06.28 15:33:35
LI 0 09:15:03.170 Network '40618742': terminal synchronized with Admiral Markets Group AS: 0 positions, 0 orders, 4062 symbols, 0 spreads
LK 0 09:15:03.170 Network '40618742': trading has been enabled - hedging mode
GP 3 09:15:03.258 HistoryBase '[SP500]' 1 invalid bars removed
HK 3 09:15:03.259 HistoryBase 'EURUSD' 1 invalid bars removed
LR 0 09:15:04.221 MQL5.community activated for 'lindomatic', balance: 0.00
ER 0 09:15:04.424 MQL5.chats activated for 'lindomatic'
OR 0 09:15:04.915 Network '40618742': scanning network for access points
LS 0 09:15:05.766 Network '40618742': scanning network finished

 

ok, ich habe den Testzeitraum mal auf einen Tag ausgedehnt, dann läuft er wieder an.

"Invalid Testing date" wäre eine bessere Fehlermeldung als "cloud servers switched off."

Aber nun hat der Tester kein Guthaben:

CP      0       09:41:27.983    Startup MetaTester 5 x64 build 2485 (05 Jun 2020)
DD      0       09:41:28.018    Server  MetaTester 5 started on 127.0.0.1:3000
KO      0       09:41:28.019    Startup initialization finished
CM      0       09:41:28.091    127.0.0.1       login (build 2485)
NK      0       09:41:28.111    Network 4372 bytes of account info loaded
MM      0       09:41:28.111    Network 1482 bytes of tester parameters loaded
QK      0       09:41:28.111    Network 1212 bytes of input parameters loaded
EO      0       09:41:28.118    Network 19904 bytes of symbols list loaded (4062 symbols)
GI      0       09:41:28.118    Tester  expert file added: Experts\Esel_v3-dax.ex5. 70207 bytes loaded
GE      0       09:41:28.127    Tester  6147 Mb available, 76 blocks set for ticks generating
HQ      0       09:41:28.127    Tester  calculate profit in pips, initial deposit 10000, leverage 1:100
CI      0       09:41:28.130    Tester  successfully initialized
QL      0       09:41:28.130    Network 90 Kb of total initialization data received
RK      0       09:41:28.130    Tester  Intel Core i7-8569U  @ 2.80GHz, 8191 MB
HO      0       09:41:28.272    Symbols [DAX30]: symbol to be synchronized
MI      0       09:41:28.276    Symbols [DAX30]: symbol synchronized, 4440 bytes of symbol info received
OF      0       09:41:28.277    History [DAX30]: history synchronization started
QP      0       09:41:28.696    History [DAX30]: load 3.82 Mb of history data to synchronize in 0:00:00.553
DI      0       09:41:28.696    History [DAX30]: history synchronized from 2019.01.02 to 2020.06.17
CI      0       09:41:28.782    History [DAX30],M5: history cache allocated for 97599 bars and contains 97393 bars from 2019.01.02 03:00 to 2020.06.15 23:55
EH      0       09:41:28.782    History [DAX30],M5: history begins from 2019.01.02 03:00
IR      0       09:41:28.783    Tester  [DAX30],M5 (AdmiralMarkets-Demo): every tick generating
LH      0       09:41:28.783    Tester  [DAX30],M5: testing of Experts\Esel_v3-dax.ex5 from 2020.06.16 00:00 to 2020.06.17 00:00 started with inputs:
KM      0       09:41:28.783    Tester    days=1
FR      0       09:41:28.783    Tester    DebugLog=false
CF      0       09:41:28.809    Esel_v3-dax ([DAX30],M5)        2020.06.16 00:00:00   Limits of the history to be loaded: start - 2020.06.15 00:00, end - 2020.06.16 00:00
NL      0       09:41:29.782    Esel_v3-dax ([DAX30],M5)        2020.06.16 01:15:31   Buy Signal: Buy Position wird geöffnet
HN      2       09:41:29.784    Trades  2020.06.16 01:15:31   failed market buy 0.01 [DAX30] [Invalid volume]
 

Schande über mich, ich bin zu gagga, human error!


-> IGNORE &&/|| DELETE

 
Wie kommst du da darauf das es eine Fehlermeldung ist?

Schau links auf die Farben und Piktogramme.


Es ist eine Information, mehr nicht.


Das ist der Schalter um die Cloud Server ein oder aus zu schalten .....😎

 
stimmt, reine Info.. danke für den Pointer auf den Schalter, sehr nützlich!

.. ich hatte versucht, den DAX mit 0.01 Lot zu handeln, daher wollte der Tester nicht handeln ;-)

