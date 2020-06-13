Pending Orders
deepblue85m:
Ich weiß nicht warum. Eure Ideen?
SL oder TP zu dicht .
Ohne Information aus deinem LOG File ....geschätzt.
Mom...exp passt doch nicht.
Nutze den Debugger
Nimm datetime statt GetTickCount().
#include <trade/Trade.mqh> CTrade trade; void OnTick() { double ask=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK); double bid=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID); datetime z = D'2020.11.11 00:00'; trade.OrderOpen(_Symbol,ORDER_TYPE_BUY_LIMIT,0.01,ask-0.01,ask,ask-0.3333,ask+0.3333,ORDER_TIME_SPECIFIED,z,NULL); }
https://www.mql5.com/de/docs/standardlibrary/tradeclasses/ctrade/ctradeorderopen
Hi Leute ,
ich bin neu im Gebiet und bei einem erstenVersuch eine PO automatisiert zu erstellen fällt mir beim Testen auf, dass der Server die Order nach wenigen Augenblicken löscht, obwhl ich nach meinem Verständnis 2 Stunden Gültigkeit eingegeben habe.
Hier der Code
if(OrdersTotal()==0&&PositionsTotal()==0)
{
ask=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK);
bid=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID);
spread=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK)-SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID);
if(!(((int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_SPREAD))>20))
{
uint z = GetTickCount();
trade.OrderOpen(_Symbol,ORDER_TYPE_BUY_LIMIT,0.01,ask+0.01,ask+0.0015,0,ask+0.003,ORDER_TIME_SPECIFIED,z+1000*60*60*2,NULL);
trade.OrderOpen(_Symbol,ORDER_TYPE_SELL_LIMIT,0.01,bid-0.01,bid-0.0015,0,bid-0.003,ORDER_TIME_SPECIFIED,z+1000*60*60*2,NULL);
}
}
