Wer Kennt sich aus mit der Kontaktaufnahme zu den "Board_Makern" hier bei mql5.com ? - Seite 2
Jemand nutzt Metatrader und will wissen wie er zu den Entwicklern Kontakt aufnehmen kann, um etwas Frust abzulassen.
Den wir ständig haben 😂
Denke, es wurde schon versucht über den Service-Desk und dann kommt verständlicherweise Frust auf.
Logisch, oder?
frust ja, aber da ist ja keine aussage dahinter, es wird ja nichtmal ein Problem angesprochen.
frust ja, aber da ist ja keine aussage dahinter, es wird ja nichtmal ein Problem angesprochen.
Das stimmt, deswegen schrieb ich unglücklich.
Und grundsätzlich, wenn man so hart rangeht das müsste die Rubrik Finanznachrichten eigentlich komplett gelöscht werden.
Dort sind sehr viel einfach nur Links zu Webseiten die oft eine Paywall haben. Nicht der Link selber aber die Webseite.
Und grundsätzlich, wenn man so hart rangeht das müsste die Rubrik Finanznachrichten eigentlich komplett gelöscht werden.
Dort sind sehr viel einfach nur Links zu Webseiten die oft eine Paywall haben.
dort hab ich ehrlich gesagt noch nie reingeschaut ;-)
dort hab ich ehrlich gesagt noch nie reingeschaut ;-)
Sehe da allgemein kein Nutzen für das Forum. Jeder holt sich die Nachrichten auf seiner Lieblings Webseite/Plattform. Aber doch nicht hier.
Na ja, nun ist sie da und verdeckt wertvollen Sichtbereich am Anfang 😉
Alles gut Thomas mach dir nicht so einen Kopf. Das Board im deutschen Teil ist sehr klein.
Da kippt die Stimmung schnell mal in die eine oder andere Richtung.
Der Mod und anderen sind auch ganz nette User.
Verzeihung, da meldet sich jemand ganz neu an, der CEO einer Firma für Beratungen etc im Forexhandel ist und schreibt gleich einmal (ich zitiere):
...
Untersschied zwischen dem <gelöscht> und dem Metatrader5 erklären. Beide nutzen doch C+....)
Wieso sind solche Sachen immer noch nicht ausgereift !!!!
Werde wohl oder übel mql5 verlassen müssen....und wieder andere Assets traden müssen ( Mini S&P 500, Mini DAX an der EUREX).
Dann endlich mit funktionierender Handelssoftware, hoffe ich mal.
Seid Ihr auch so gepisst ???? Nichts klappt mehr, Du erreichst hier ja auch niemanden, wenn Du mit
mql5.com in Kontakt treten willst.
Für mich ist das einfach eine ziemlich unschöne Form von Werbung!
Ein seriöser(!) CEO einer Firma, der mit MQ etwas anfangen will, würde sich direkt an MQ wenden und nicht im Userforum einen Freund zitieren, der sich über MQ beschwert!
Moin Crytoingenieur,
du hast das total missverstanden!
ich gebe ja nur den Wortlaut wieder:
Ich habe mir auch gedacht, dann "Sei doch gepisst..."
Mir persönlich gefällt mql5.com doch Super. Bin ja auch seit 35 Jahren Börsianer und seit 2012 hier auf der Website.
Mein altes Profi-Profil: https://www.mql5.com/de/users/tradertom
Habe hier schon Signale verkauft und bin mit der Programmierung auch nicht der blödeste.
LG
Thomas