Kommission ändern im MT5 Demo

Hallo zusammen,


wie änder ich die Gebühren im Mt5 Demo account ? 

 
Geht nur im Tester
Danke für deine Antwort. Wo im Tester stelle ich das ein? 

 
Carl Schreiber:
Ist die Funktion wirklich schon aktiv Calli ?

2450 , da ging es noch nicht.

 

Ich hab's noch nie getestet aber hinter dem Knopf:


eröffnet sich:

Geht das (noch) nicht?

 
Build 2485 ......keine Veränderung im Test (Kommission und Max Trades benutzt)
Christian:
Carl Schreiber:

Ich hab's noch nie getestet aber hinter dem Knopf:


eröffnet sich:

Carl Schreiber:

Ich hab's noch nie getestet aber hinter dem Knopf:


eröffnet sich:

Wie komme ich zu diesem Einstellungsfenster?


 
Dennis Kramer:

.

Christian:

Danke
