Orderfenster ueber Marktuebersicht oeffnet nicht
Meinst Du dieses, das ich ( Win 7,64 build 2432) über das Menü njach rechtem Mausklick erhalte:
Welche Version(en) hast Du?
Ja, genau diese Maske!
Ich habe auf meinen notebooks win10
Admiral Markets MT5
Version 5.00 build 2361
Ich habe 3 notebooks mit der identischen Version, aber nur bei einem habe ich dieses Verhalten!
Das ist dann schon ein Zeichen für ein Problem des PC nicht des MT5.
Versuch mal AAG: Aus, An, Geht.
bisher konnte ich durch selektieren und Doppelklick eines Symboles in der Marktuebersicht das Orderfenster oeffnen. Das geht jetzt nicht mehr bzw. bei Doppelklick oeffnet sich das Fenster nicht!
Ich kann generell das Orderfenster nicht mehr oeffnen, egal von wo!