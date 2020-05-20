Orderfenster ueber Marktuebersicht oeffnet nicht

Neuer Kommentar
 

bisher konnte ich durch selektieren und Doppelklick eines Symboles in der Marktuebersicht das Orderfenster oeffnen. Das geht jetzt nicht mehr bzw. bei Doppelklick oeffnet sich das Fenster nicht!

Ich kann generell das Orderfenster nicht mehr oeffnen, egal von wo!

 

Meinst Du dieses, das ich ( Win 7,64 build 2432) über das Menü njach rechtem Mausklick erhalte:


Welche Version(en) hast Du?

 
Carl Schreiber:

Meinst Du dieses, das ich ( Win 7,64 build 2432) über das Menü njach rechtem Mausklick erhalte:


Welche Version(en) hast Du?

Ja, genau diese Maske!


Ich habe auf meinen notebooks win10

Admiral Markets MT5

Version 5.00 build 2361


Ich habe 3 notebooks mit der identischen Version, aber nur bei einem habe ich dieses Verhalten!

 

Das ist dann schon ein Zeichen für ein Problem des PC nicht des MT5.

Versuch mal AAG: Aus, An, Geht.

Neuer Kommentar