Konto
Wie und wo kann ich sehen, wie hoch mein Kontostand ist. Danke
Ulrich Max Georg Roesl:Welcher denn ?
Der meines tradingkontos
Ulrich Max Georg Roesl:
Der meines tradingkontos
Im Metatrader wenn das Konto korrekt eingeloggt ist oder auf dem Web-Portal des Brokers.
Lese die Dokumentation zum Metatrader
Ulrich Max Georg Roesl:In der Toolbox, Tab Trade
MQ ist KEIN Broker, die stellen nur Demo-Konten zur Verfügung. Daher musst Du beim Broker fragen, welche Möglichkeiten er anbietet.
