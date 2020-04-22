Konto

Wie und wo kann ich sehen, wie hoch mein Kontostand ist. Danke
 
Ulrich Max Georg Roesl:
Welcher denn ?
 

Der meines tradingkontos

 
Im Metatrader wenn das Konto korrekt eingeloggt ist oder auf dem Web-Portal des Brokers.

Lese die Dokumentation zum Metatrader


 
Ulrich Max Georg Roesl:
In der Toolbox, Tab Trade
 

Helló wie kann Ich meine Geld auf Meta Trader einzahlen. Mit Menu einzahlungen geht nicht wegen ladet keine webseite ein.

Danke für beantwortung.

 
MQ ist KEIN Broker, die stellen nur Demo-Konten zur Verfügung. Daher musst Du beim Broker fragen, welche Möglichkeiten er anbietet.
