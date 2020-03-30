Was kann ich tun bei einem EA SCAM Verdacht

Hey ich habe die Befürchtung einen Scam zum Opfer gefallen zu sein, was kann ich tun?
<gelöscht>
 

Solche Kommentare über Produkte sind im Forum hier verboten und selbst im Forum des EA könnte das zu Deiner (zeitweisen) Sperre wegen Beleidigung führen!

Verdacht aus Scam ist wohl nicht genug! Jeder kann sich den EA  kostenlos für Demokonten und den Strategietester kostenlos herunterladen und ausgiebig testen.

Da müsste man schon nachweisen, dass man hier ganz gezielt betrogen wurde! Renditeversprechungen dürfen nicht gemacht werden und die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft.

 
Ok Dafür Endschuldiege Ich mich. 
Kann es EA geben die die Vergangenheit Traden und so eingestellt sind das sie in der Zukunft keinen Effekt haben ?

Ich habe darüber noch nicht Nachgedacht doch durch ein Kommentar unter einen EA bin ich darüber Gestollpert?

Also ist das Technisch Möglich? 

 
Klar! Es gibt zB. das Überadabtieren (overadapting): Bestens angepasst an die historischen Daten aber nicht an die Zukunft ist aber rel. leicht durchden Tester erkennbar:

Für alles gibt es Infos hier: https://www.mql5.com/de/articles/1492
Klar! Es gibt zB. das Überadabtieren (overadapting): Bestens angepasst an die historischen Daten aber nicht an die Zukunft ist aber rel. leicht durchden Tester erkennbar:

Für alles gibt es Infos hier: https://www.mql5.com/de/articles/1492
Ok, Ich habe den Text Überflogen,
Konnte nicht Erkenne Woran ich Jetzt die Echtheit eines Backtestes Erkenen Kann. 

Gibt es Vlt ein Abschnitt den ich mir genauer ansehen Sollte?!  
 
Dafür kann man jeden EA zum Selber-Testen kostenlos herunterladen!

Der Artikel hilft zu erkennen, ob man den EA wirklich will!

 
Die Frage ist ja ob Der Backtest, Technisch Manipulierbar ist ?!

ob ich mich hinsetzen kann den EA jeden Trade Der Vergangenheit von Hand eintragen kann, dann Den EA Kupelliere Fertig ??
 
Du kannst den Backtest mit dem EA selber machen, ohne den EA vorher zu kaufen!

So kann Du testen, ob Deine Ergebnisse mit seinen übereinstimmen!

 

Also ist Grundsetlich zu sagen

Das ein Backtest,  den man über einen EA auf seinem eigenen Terminal ausführt.
nicht Manipulierbar ist?
 

Da ja auch eine Daten Schwankung des Brockers Vorliegen Können ?

 
ALLES, was im Computerbereich erstellt wird, ist manipulierbar.

Du hast ein falsches Grundverständnis von digitaler  Datenverarbeitung.

 
Du hattest schon den richtigen Riecher. Der EA war Betrug. Es gab vorher einen anderen Verkäufer, aus offenbar der gleichen Familie (gleicher Familienname), dessen EA in meinem Backtest schon kleine Merkwürdigkeiten zeigte (außer der perfekten Trefferquote). Ich hatte den Verkäufer damals gefragt, warum man keine fixe Lotgröße eingeben kann, woraufhin er dann ein Update machte und noch am gleichen Tag gesperrt wurde. Mir fielen bei dem von Dir gekauften sofort die massiven Ähnlichkeiten in den Bildern und der Beschreibung auf. Nun ist auch der Verkäufer gesperrt. Du müsstest Chancen haben, Dein Geld wiederzubekommen, aber da musst Du nun schnell reagieren.
