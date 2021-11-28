Stopp Loss und Take Profit Linien im MT4 sind nicht mehr sichtbar...

Hallo zusammen, ich bin noch etwas neu hier und habe gleich ein Problem...Kann ich die StLoss und TP Linien irgendwie wieder aktivieren ?

Danke im voraus

Lothar

 
  1. Erst einmal herzlich willkommen und eine Geld gepflasterte Zukunft ;) - aber nur wenigen gelingt es!
  2. Der Thread für MT4 ist weiter unten - ich werde es später verschieben.
  3. Ein bisschen mehr Info sind schon nötig: Was hast Du gemacht, dann erwartet und was ist (nicht) passtiert - am Besten mit Code oder Screenshots
  4. Und immer erst die Logs (Experten & Journal) anschauen und eventuell auch posten.
 
Ich kann beim Metrader 4 die s/l nicht mehr nachziehen, da der Pfeil rechts links anzeigt, aber nicht mehr oben nach unten. Kann mir jemand sagen warum?
 
Check einmal diese Einstellung unter Extras:


(Ist aber vom MT5)

 

Im MT4 kann ich auf meinem iPhone 7 keinen Stop Loss mehr setzen wie vorher.

Das heißt ich kann ihn setzen, es kommt aber die Beschwerde "S/L or T/P ungültig"

Vorher ging es bestens, jetzt nicht mehr. Was könnte da schief hängen? In den Einstellungen kann man sowas glaub nicht einstellen...? (auf dem Phone)

GrUwe

 
Mt5 verwenden hilft
 
Bei solchen Fehlermeldungen bitte diese 5 Infos. immer mit liefern bzw. kontrollieren:

Richtung (Kauf, Verkauf), Ask, Bid, SL und TP

 
Habe selbiges Problem - allerdings nur bei BTC

Egal ob sel oder buy, Stop Loss oder Take Profit ist nicht einstellbar. Egal ob vor dem Kauf oder danach (ändern).
Bevor ich gelyncht werde: ASK und Bid sind mir kein Begriff.


 
Bitte hier posten: Bid, Ask, StopLevel & OrderStep (beide aus den Spezifikationen) und die Auftragspreise für Kauf und Verkauf.

 
Hier noch einmal der Hinweis:
ASR & Bid sind mir kein Begriff. Daher, wenn ich nicht weiß, was es ist, kann ich nichts posten.
 
