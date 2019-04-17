MQL5.com aktuell gestört ? ( TLS Version 1.2 Problematisch) - Seite 2
Vielleicht sind die Server am Rande ihrer Belastbarkeit, weil sie wieder die Tickdaten für die Tests in der Cloud bereitstellen?
(Nur so'ne Ahnung, weil ich jetzt wieder Aktivitäten der TestAgenten sein Anfang April realisiere.)
Ahh, dann bin ich nicht der einzige wos nicht geht
So Rätsel gelöst:
Wer es nicht glaubt die Webseite mql5.com hat nen Facebook-Tracker.
Da ich selber immer viel mit uMatrix arbeite und dort generell Facebook blockiere aber noch zusätzlich einen DNS Filter in der Firewall auf dem Router wirkt kam da etwas in trudeln.
Zu mindest funktioniert chrome wieder weil ich dort im Kaspersky Plugin Datenschutz Optionen AKTIVIERT habe.
Sprich vorher wollter sich Facebook Infos holen wurde aber in Router links liegengelassen und somit hing die Seite.
Mein Standartbrowser Firefox hinkt noch immer. Aber nun weis ich wo ich ansetzen muss.
Tolle neue Welt .....
Ganz falsch gedacht.
TLS ist der Knackpunkt
Nach mehreren Stunden Wireshark könnte ich Probleme beim TLS 1.2 Protokoll erkennen.
Da gehts los ...nach dem Key Wechsel.
Wenn ich im firefox die maximale TLS Version auf 1.1 stelle funktioniert die Webseite wunderbar.
Siehe hier:
Wow, wireshark gibts noch, das waren noch zeiten
:-) , unverzichtbar wenn es im lokalen Netz ein wenig spukt
Das hab ich damales noch bei meiner Diplomarbeit verwendet. Kenn sogar noch den Vorgänger. Bin aber trotzdem überrascht
Kann das jemand verneinen oder bejahen ?
Kann ich nur bestätigen... Seit 19:00 Uhr geht wieder mal nichts. Nicht mal am Smartphone...
Momentan gehts bei mir sehr gut.
Aber das Problem ist noch nicht wirklich identifiziert.
Aktuell halte ich noch das Browserplugin von Kaspersky für verantwortlich.
Das hängt sich in die TLS Verbindung ein um den Verkehr zu prüfen.
Aktuell nutze ich wieder TLS 1.2
Aber ohne Kaspersky Überwachung. Erkannt man an dem Zertifikat .
Wenn das Plugin aktiv ist steht dort Kaspersky als Aussteller.
Hab das Bild noch vergessen wenn TLS 1.1 aktiv ist...