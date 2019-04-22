Signal register ist weg - kann so kein Handelssignal abonieren ....

Seit langem wieder wollte ich jetzt ein Signal kopieren. Wollte ich, geht aber nicht .....

Und zwar fehlt bei mir das Register "Signals".

Hatte das schon mal jemand? Was kann ich da machen?

Account habe ich bei Activtrades.
Activtrades bietet angeblich diesen Dienst nicht mehr an. Schon seit Jahren. Trotzdem sieht es bei der MT installation so aus


 
Antonio Martinez:

Kurz und knapp.... Anderen Broker nehmen

 
Christian:

Der broker hat definitiv signale, ich seh den reiter

 
Antonio Martinez:

Wie lautet das Verzeichnis des Terminals?

 
Dieser Broker lässt, laut dessen Servicedesk, definitiv keine Signale zu.
 
Otto Pauser:
das ist spannend, ich seh den Reiter und die Signale, hab aber noch nie welche verwendet

Edit: Stimmt nicht mehr so ganz, seit dem letzten update ist der Reiter weg. in 1940 built war er bei mir noch da
 
amando:

Sehr geehrter Herr xxx,
vielen Dank für Ihre Nachfrage.

 

Leider bieten wir seit einiger Zeit kein Signaltrading mehr an und deswegen wurde auch der Reiter "Signals" aus dem Metatrader entfernt.

 

Da wir als Broker in mehreren Ländern, bei der jeweiligen Behörde registriert sind, müssen wir uns nach allen Regelungen richten.


Mit freundlichen Grüßen,



Kind Regards,
Alexander Stephanow
Account Representative

ActivTrades PLC
1 Thomas More Square
London E1W 1YN
United Kingdom
Tel.: +44 (0)207 6500 500
Fax: +44 (0)207 6500 505
germandesk@activtrades.com
www.activtrades.com
 

Spannende Aussage. Wegen welcher Regulierungsbehörde verzichten diese Broker auf so viel Geld?

Also xm.com ist sicherlich da besser drauf. Der Hebel ist aber auf 30 für uns bzw. deutsche Privatanleger begrenzt.

Ändert sich da gerade etwas im Markt bezüglich neuer Regularien?

