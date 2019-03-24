Wie kann ich die Optimierung nach abbruch fortführen? (schneller genetischer algorythmus)

Habe hier in einem Guide gelesen, dass man die Optimierung bei einer unterbrechnung (sofern schneller genetischer algo) an dem Punkt des abbruchs wieder fortführen kann.

Bei mir hat das ganze jedoch mit "Stop" nicht so einfach geklappt, sodass er nun erneut durchläuft.

Da ich befürchte im nächsten Fall wieder keine Ergebnisse auffinden zu können, die Frage: Wie unterbreche ich eine Optimierung so dass ich sie später wieder am abbruchspunkt weiterführen kann?

Thank you

 
Bayne:

Gelesen ? -> https://www.metatrader5.com/de/terminal/help/algotrading/strategy_optimization

Hab es eben noch schnell getestet. Build 2007


Nach dem du den Stop Button gedrückt hast musst du um weiter zu machen links erst den EA auswählen.

Danach kannst du erst die caches auswählen.


 
Christian:

Danke, also nach auswahl dieses caches kann ich den test wieder fortführen right? Im artikel steht, dass die fortführung nach unterbrechung möglich ist, solange die optimierungseinstellungen nicht geändert werden. Nun ist es leider so dass, die Parameter nach jedem tabwechsel im strategytester, sofort auf Standard zurückspringen... Haste nh idee was man da machen kann? (speichern als set vllt?)

kann es gerade nicht probieren, da es zu riskant ist alles von neu anfangen zu müssen

 
Bayne:

Verstehe nicht was du da für ein Problem hast aber wenn du ein file aus dem cache auswählst werden die Parameter aus dem cache sofort angepasst.

Die Einstellungen sind in den caches gespeichert, macht ja sonst kein Sinn ....logisch oder ?

 
Bayne:

Das mit dem Zurückspringen könnte am fehlenden 'Tester' Ordner liegen, dazu gibt es einen Thread.

https://www.mql5.com/de/forum/305956

lippmaje:
Das mit dem Zurückspringen könnte am fehlenden 'Tester' Ordner liegen, dazu gibt es einen Thread.

https://www.mql5.com/de/forum/305956

Könnte daran liegen.

@Bayne

Such doch mal alle cache dateien und schau ob er überhaupt speichert.

Glücklicherweise hat MQ eine Dateiendung gewählt die sehr selten ist.

Suchmaske *.opt in Everything rein und schwupp da sind sie alle..

Cache Dateine Suchmaske

