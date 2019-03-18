Frage zu den Order-Typen: Stop Buy Limit anstatt Buy-Stop-Limit
Das Bild ist von hier: https://www.metatrader5.com/de/trading-platform/trading
Das ist das, was geht, denke ich.
Flexible MetaTrader 5 Handelssystem mit allen Auftragsarten
- www.metatrader5.com
Die MetaTrader 5 Plattform bietet alles, was Sie für einen erfolgreichen Handel benötigen, einschließlich aktueller Kontoinformationen und eines leistungsstarken Handelssystems. Diese Plattform bietet die Markttiefe, eine separate Abrechnung von Auftrag und Position, die Unterstützung aller Arten von Handelsaufträgen und Ausführungsarten. Zwei...
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Hallo liebe Forummitglieder,
bisher hatte ich Zertifikate gehandelt, und hatte dort oft die Möglichkeit einer Stop Buy Limit Order. Also der Kauf fand nur statt wenn der Kurs innerhalb einer Range war. Da ich oft Aktien und Indizies handel und die Order am Vortag abgebe, möchte ich mit dieser Orderart verhindern das der Schein/Aktie gekauft wird, wenn er mit einem Gap eröffnet und er somit zu teuer ist (oder zu billig bei short).
Bei vielen CFD-Brokern gibt es diese Möglichkeit der Order nicht. Ich teste nun ein Konto bei einem Broker mit MT5, und dort gibt es nur eine "Buy-Stop-Limit"-Order.
Heißt der MT5, Aktie ist bei 100 Euro, ich möchte bei 105 kaufen, aber maximal 108 ausgeben. Beim MT5 müsste der Kurs erst 108 erreichen damit die Orders platziert werden. Wenn ich es richtig verstehe heißt das, wenn es ungünstig läuft kaufe ich immer um 107-108 Euro vielleicht, anstatt vielleicht bei 105-106. Auf anderen Seiten zu der Orderart bei MT5 las ich, dass der Kurs erst wieder zum Limit auch 105 gehen muss, damit es aktiv wird. Aber wenn der Preis nach den 108 weiter nach oben geht würde ich von diesem Trade nicht profitieren.
Gibt es eine Möglichkeit eine andere Order zu platzieren, sodass eine Kauforder ausgeführt wird in der Range 105-108 Euro, wie das in der angezeiten Grafik der Fall ist?
Vielen Dank