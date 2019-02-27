Neues aus Kazan :)

Hier etwas zum Probieren, scheint wohl noch nicht offiziell zu sein:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
 #define  PRINT(x) Print ( #x,  ":" , string (x))


void OnStart ()
{
   MqlCalendarCountry countries[];
   PRINT(CalendarCountries(countries));
   ArrayPrint (countries);
   
   if (! ArraySize (countries))
       return ;
      
   ulong country_id = countries[ 0 ].id;
   MqlCalendarEventInfo calendar_infos[];
   PRINT(CalendarEventsByCountryId(country_id,calendar_infos));
   ArrayPrint (calendar_infos);
   
   
   //PRINT(ArrayRemove(calendar_infos, 1, 2)); //'calendar_infos' - structures containing objects are not allowed       
}
 
Das muss ich mal testen, sieht nach einer interessanten Funktion aus

 
braucht man dafür eine bestimmte Version von MT5?

habs gerade mit Built 2007 getestet

da kommt dann

hab den Block wie Du ihn oben geschrieben hast in ein Script 1:1 reinkopiert

 
Lies mal hier, ob sich da etwas geändert hat: https://www.mql5.com/de/forum/304329

nun ja, geändert weis ich nicht, nachdem ich es noch nicht probiert habe vorher

prinzipell kann man das ganze als Dienst starten, das ist ja mal gar nicht so schlecht


ich hab mir das jetzt angesehen,

dieser Teil existiert

MqlCalendarCountry countries[];


dieser leider noch nicht

MqlCalendarEventInfo calendar_infos[];


das ganze sieht als Code dann so aus, wie gesagt, Built 2007

gut zu erkennen, das der CountryCalender schon implementiert ist und die Event Info noch nicht. 

Das Problem, es gibt keine Doku darüber


als Ergebnis kommt dann dies raus


 

ok, Fehler gefunden, mann muss beim Link von Carl weiter unten suchen, da stehts beschrieben

ist ja auch logisch das die nicht gleich untereinander stehen


void OnStart ()
{
   MqlCalendarCountry countries[];
   PRINT(CalendarCountries(countries));
   ArrayPrint (countries);
   
   if (! ArraySize (countries))
       return ;
      
 

   ulong country_id = countries[ 0 ].id;
   MqlCalendarEvent calendar_infos[];
   PRINT(CalendarEventByCountry("ww",calendar_infos));
   ArrayPrint (calendar_infos);
   
   
   
   //PRINT(ArrayRemove(calendar_infos, 1, 2)); //'calendar_infos' - structures containing objects are not allowed       
}


als Ergebnis kommt dann,

ich hab das jetzt wirklich nur auf die schnelle probiert


hab das ganze in einem Script laufen lassen. Sieht mal gut aus

