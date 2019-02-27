Neues aus Kazan :)
braucht man dafür eine bestimmte Version von MT5?
habs gerade mit Built 2007 getestet
da kommt dann
hab den Block wie Du ihn oben geschrieben hast in ein Script 1:1 reinkopiert
Lies mal hier, ob sich da etwas geändert hat: https://www.mql5.com/de/forum/304329
- 2019.02.21
- www.mql5.com
nun ja, geändert weis ich nicht, nachdem ich es noch nicht probiert habe vorher
prinzipell kann man das ganze als Dienst starten, das ist ja mal gar nicht so schlecht
ich hab mir das jetzt angesehen,
dieser Teil existiert
MqlCalendarCountry countries[];
dieser leider noch nicht
MqlCalendarEventInfo calendar_infos[];
das ganze sieht als Code dann so aus, wie gesagt, Built 2007
gut zu erkennen, das der CountryCalender schon implementiert ist und die Event Info noch nicht.
Das Problem, es gibt keine Doku darüber
als Ergebnis kommt dann dies raus
ok, Fehler gefunden, mann muss beim Link von Carl weiter unten suchen, da stehts beschrieben
ist ja auch logisch das die nicht gleich untereinander stehen
void OnStart () { MqlCalendarCountry countries[]; PRINT(CalendarCountries(countries)); ArrayPrint (countries); if (! ArraySize (countries)) return ; ulong country_id = countries[ 0 ].id; MqlCalendarEvent calendar_infos[]; PRINT(CalendarEventByCountry("ww",calendar_infos)); ArrayPrint (calendar_infos); //PRINT(ArrayRemove(calendar_infos, 1, 2)); //'calendar_infos' - structures containing objects are not allowed }
als Ergebnis kommt dann,
ich hab das jetzt wirklich nur auf die schnelle probiert
hab das ganze in einem Script laufen lassen. Sieht mal gut aus
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Hier etwas zum Probieren, scheint wohl noch nicht offiziell zu sein: