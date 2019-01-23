Falsche Skala unten (date/time) wenn in Tester Visualisation Fenster
Hi,
mein EA testet OK und die Darstellung am Ende des Durchlaufs, wenn das Tester Chart geöffnet wird , ist OK. Die Preis/Zeit Achsen und die OHLC-& Zeit Stempel sind synchron und identisch mit Terminal-Chart.
Derselbe Durchlauf mit "Visualisation ON" zeigt im stand alone Chart völlig falsche Zeiten auf der unteren Skala, wohingegen die Kerzen in diesem Chart die richtigen Werte haben???
Schon mal festgestellt, oder ist das was spezielles nur bei mir?? ... oder wie oder was
mfg
hk