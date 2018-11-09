Market Systemnachrichten abbestellen - aber wie?
Thomas Thoss:
Ich bekomme ständig in meinem Nachrichten Benachrichtigungen über Hadelsroboter, Indikatoren oder Signale. Die ich mal heruntergalden und ausprobiert hatte.
Ich habe diese alle aus meinen Käufen entfernt, dennoch erhalte ich ständig über diese Produkte Systemnachrichten, dass es eine Neue Version des Indikators xyz gibt.
Wo und wie kann ich diese Benachrichtigungen abbestellen?
Es geht nur im eigenen Profil:
Das heißt aber entweder alle oder keine Nachrichten :(
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ich bekomme ständig in meinem Nachrichten Benachrichtigungen über Hadelsroboter, Indikatoren oder Signale. Die ich mal heruntergalden und ausprobiert hatte.
Ich habe diese alle aus meinen Käufen entfernt, dennoch erhalte ich ständig über diese Produkte Systemnachrichten, dass es eine Neue Version des Indikators xyz gibt.
Wo und wie kann ich diese Benachrichtigungen abbestellen?