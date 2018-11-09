Market Systemnachrichten abbestellen - aber wie?

Ich bekomme ständig in meinem Nachrichten Benachrichtigungen über Hadelsroboter, Indikatoren oder Signale. Die ich mal heruntergalden und ausprobiert hatte.

Ich habe diese alle aus meinen Käufen entfernt, dennoch erhalte ich ständig über diese Produkte Systemnachrichten, dass es eine Neue Version des Indikators xyz gibt.

Wo und wie kann ich diese Benachrichtigungen abbestellen? 

 
Es geht nur im eigenen Profil:


Das heißt aber entweder alle oder keine Nachrichten :(

