Hat die Funktion StringSubstr() eine Fehler?
Mql5:
void OnStart() { string txt ="123456789"; string res1="",res2=""; res1=StringSubstr(txt,0,3); // -> 123 res2=StringSubstr(txt,3); // -> NULL - sollte imho 56789 liefern Comment("es1 ",res1,"\nres2 ",res2); return; }
=>
Ist so wie es sein sollte ( inkl. Schreibfehler ;) - oder?
Mql5:
=>
Ich habe schon lange aufgehört zu glauben, Computer verhalten sich logisch und berechenbar!
Kann das bitte jemand überprüfen bevor ich den Servicedesk bemühe oder mich blamiere?
Laut Reference (F1) sollte da NICHT NULL herauskommen.
Sowohl im MT4 als auch MT5.