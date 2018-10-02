Hat die Funktion StringSubstr() eine Fehler?

Neuer Kommentar
  
void OnStart()
{
   string txt ="123456789";
   string res="";
   res=StringSubstr(txt,0,3); // -> 123
   res=StringSubstr(txt,3);   // -> NULL - sollte imho 56789 liefern
}

Kann das bitte jemand überprüfen bevor ich den Servicedesk bemühe oder mich blamiere?

Laut Reference (F1) sollte da NICHT NULL herauskommen.

Sowohl im MT4 als auch MT5.

 

Mql5:

void OnStart()  {

   string txt ="123456789";
   string res1="",res2="";
   res1=StringSubstr(txt,0,3); // -> 123
   res2=StringSubstr(txt,3);   // -> NULL - sollte imho 56789 liefern
   Comment("es1 ",res1,"\nres2 ",res2);
   return;
}

=>

Ist so wie es sein sollte ( inkl. Schreibfehler ;) - oder?

 
Carl Schreiber:

Mql5:

=>

Ist so wie es sein sollte ( inkl. Schreibfehler ;) - oder?

Jetzt funktioniert's plötzlich. Danke Carl!
 

Ich habe schon lange aufgehört zu glauben, Computer verhalten sich logisch und berechenbar!

;)

Neuer Kommentar