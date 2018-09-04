Ports auf einem Strato server

hallo, welche ports müssen auf einem Server für den MT$ geöffnet werden damit er gut läuft.
 
Frank Pätsch:
Hallo frank, ich verwende eine ganz normale standard installatin von strato. Das funkt tadellos

 
Frank Pätsch:
Normalerweise ist nur 443 interessant.


Gruß

Frank Pätsch:
Gar keine. Auf einem Server sollte prinzipiell alles geschlossen sein, außer dem Port, den du zur Verbindung brauchst. Das wäre im Fall von RDP der Port 3389 oder im Fall von SSH der Port 22. Alles andere sollte aus Sicherheitsgründen immer zu sein.


Es gibt natürlich Ausnahmen (z.B. wenn der Server seine IP dynamisch über DHCP bezieht), aber auf diese Ausnahmen  läßt sich durch entsprechende Konfiguration immer verzichten.
