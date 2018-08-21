Gekauften EA auf andere Hardware übertragen?
Carl Schreiber:
Von wo ist Dein Zitat?
In den Regeln steht:
In der Regel sind das 5 Installationen oder "Activations":
Mein Zitat ist hier aus den Bedingungen:
https://www.mql5.com/de/market/terms/customer (Punkt 4.4)
Danke für die Antwort, hat mir geholfen!
Da der EA nur als Leasing zu haben ist wäre eine weitere Frage, was nächstes Jahr passiert, wenn ich nicht weiter bezahle.. Wird das produkt, dann Zentral gesperrt?
Vielen Dank schon mal vorab ;)
VG
Servus,
ich habe mich entschlossen nun zum erstenmal im Market einen EA zu kaufen.
Dabei bin ich jedoch über die Market Nutzungsbedingungen gestolpert:
Punkt 4.4:
Für jeden Käufer wird automatisch eine sichere Version des Produkts generiert, die es erlaubt das Produkt nur auf dem Gerät (Computer Hardware und Betriebssystem) zu nutzen, von dem die Kaufanfrage gesendet wurde. Nutzer haben die Möglichkeit das Produkt aus dem Market auf anderen Geräten zu installieren.
Da ich mir bald einen neuen PC anschaffe ist es wichtig, dass ich den gekauften EA dann auch dort installieren kann. Kann mir da jemand weiterhalfen, da sich die Aussagen oben mMn, widersprechen.. :D
danke! ;)