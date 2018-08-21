Gekauften EA auf andere Hardware übertragen?

Neuer Kommentar
 

Servus,

ich habe mich entschlossen nun zum erstenmal im Market einen EA zu kaufen.

Dabei bin ich jedoch über die Market Nutzungsbedingungen gestolpert:

Punkt 4.4:

Für jeden Käufer wird automatisch eine sichere Version des Produkts generiert, die es erlaubt das Produkt nur auf dem Gerät (Computer Hardware und Betriebssystem) zu nutzen, von dem die Kaufanfrage gesendet wurde. Nutzer haben die Möglichkeit das Produkt aus dem Market auf anderen Geräten zu installieren.


Da ich mir bald einen neuen PC anschaffe ist es wichtig, dass ich den gekauften EA dann auch dort installieren kann. Kann mir da jemand weiterhalfen, da sich die Aussagen oben mMn, widersprechen.. :D


danke! ;)

 

In den Regeln steht:

III. Käufer

    8. Der Käufer hat das Recht das Produkt so häufig zu installieren, wie auf der Produktseite angegeben.

In der Regel sind das 5 Installationen oder "Activations":


Von wo ist Dein Zitat?

 
Carl Schreiber:

In den Regeln steht:

In der Regel sind das 5 Installationen oder "Activations":


Von wo ist Dein Zitat?

Mein Zitat ist hier aus den Bedingungen:

https://www.mql5.com/de/market/terms/customer (Punkt 4.4)


Danke für die Antwort, hat mir geholfen!

Da der EA nur als Leasing zu haben ist wäre eine weitere Frage, was nächstes Jahr passiert, wenn ich nicht weiter bezahle.. Wird das produkt, dann Zentral gesperrt?


Vielen Dank schon mal vorab ;)


VG

Market Nutzungsbedingungen
Market Nutzungsbedingungen
  • www.mql5.com
Bitte lesen Sie die Nutzungsbedingungen in diesem Dokument sorgfältig. Hervorgehobene Begriffe die in diesem Dokument genutzt werden, werden in Sektion I. festgelegt. I. Begriffe und Definitionen Die in diesem Dokument genutzten Begriffe haben die folgenden Bedeutungen: "MQL5 Ltd." meint das Unternehmen MQL5 Ltd. welches Rechteinhaber der...
Neuer Kommentar