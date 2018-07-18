Backtest - Seite 2
Sie können einen Forwärts-Zeitraum sowohl bei einzelnen Tests, als auch bei der Optimierung verwenden.
Bei einem einzelnen Test können Sie einen konkreten Parameterset eines Expert Advisors in zwei verschiedenen Zeiträumen statt in einem testen.
Mit der Optimierung ist es ein bisschen komplizierter. Zuerst wird der Expert Advisor in einem bestimmten Zeitraum optimiert. Danach werden 10%
oder 25% der besten Parameter-Kombinationen ausgewählt und in einem anderen Zeitraum getestet.
dann bitte Carl, zeig mir wo das beschrieben steht, danke
Bitte mal den link zu einer vernünftigen Beschreibung der Funktionen, das was du da postest ist auch nur eine Überschrift. Aber das steht ja für dich, auf Überschriften verweisen und anderen sagen Sie können nicht lesen