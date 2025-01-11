Indikatoren: PVT

PVT:

Price Volume Trend (PVT) ist ein Indikator von Preistrend und Volumen, ähnlich dem Standardindikator On Balance Volume (OBV).


Autor: Scriptor

 
Der Indikator stellt nichts im Fenster dar. Ich habe MT5 und bin neu in der Programmierung. Gibt es einen Grund, warum der Indikator nicht im Fenster angezeigt wird?
 
Der Indikator zeichnet weder Daten noch den Namen des Indikators auf. Der einzige Prozess, der stattfindet, ist ein leeres Fenster unter dem Preis. Ich bin neu in der Programmierung und kann nicht erkennen, warum nichts angezeigt wird. Ich habe sogar PloitIndexSetInterger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,20) in Zeile 33 eingefügt, was zu keinem Ergebnis geführt hat. Haben Sie eine Idee, warum der Indikator nichts anderes tut, als ein Fenster zu erstellen?
 

Ich benutze diesen Indikator seit langem.
Ich wende einen adaptiven gleitenden Durchschnitt auf ihn an, um ihn zu verwenden.

PVT>AMA = bullish
PVT<AMA = bearish

Meine Einstiegspunkte sind, wenn der PVT durchbricht und dann zurückkommt, um seinen AMA zu berühren.
Ich habe festgestellt, dass dieser Indikator mich nicht belügt, weil er sehr gut der Kursentwicklung folgt. Aber.....
Eines Tages stellte ich fest, dass er mir nicht mehr sagt, als dass er den Preis kopiert. Er ist also nutzlos, und hier ist der Beweis:

Oben: Preis (angezeigte Linie) + AMA (10,2,5)

Unten: PVT + AMA (10,2,5)

Das Preisdiagramm ist genau dasselbe wie das der PVT, abgesehen von sehr seltenen Abweichungen, aber irrelevanten Ausnahmen.

