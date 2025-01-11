Indikatoren: PVT
Ich benutze diesen Indikator seit langem.
Ich wende einen adaptiven gleitenden Durchschnitt auf ihn an, um ihn zu verwenden.
PVT>AMA = bullish
PVT<AMA = bearish
Meine Einstiegspunkte sind, wenn der PVT durchbricht und dann zurückkommt, um seinen AMA zu berühren.
Ich habe festgestellt, dass dieser Indikator mich nicht belügt, weil er sehr gut der Kursentwicklung folgt. Aber.....
Eines Tages stellte ich fest, dass er mir nicht mehr sagt, als dass er den Preis kopiert. Er ist also nutzlos, und hier ist der Beweis:
Oben: Preis (angezeigte Linie) + AMA (10,2,5)
Unten: PVT + AMA (10,2,5)
Das Preisdiagramm ist genau dasselbe wie das der PVT, abgesehen von sehr seltenen Abweichungen, aber irrelevanten Ausnahmen.
PVT:
Price Volume Trend (PVT) ist ein Indikator von Preistrend und Volumen, ähnlich dem Standardindikator On Balance Volume (OBV).
Autor: Scriptor