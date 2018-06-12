Trade wird eröffnet sobald ich EA starte
Ohne jetzt Deinen EA studiert zu haben(!) liegt so ein Fehler meist daran, dass Variablen nicht initialisiert werden:
- Gibt offenen Positionen?
- Wird zuerst die Marktsituation berechnet ...
Hallo,
mein EA ist mittlerweile fast voll funktionsfähig. Ich habe nur noch ein großes Problem. Sobald ich den EA starte (Tester/Trader) eröffnet er eine long Position. Ich habe schon selbst damit rum experimentiert, kann aber den Fehler nicht finden. Ich bin ratlos.. Währe schön, wenn mir jemand weiterhelfen kann.
-Danke im Voraus.
-EA-Code ist im Anhang.
Dauerte keine 2 Minuten deine Fehler zu finden.
DebugBreak in OnTick() setzen und die Variable TradeOn und STC[0] "Beobachten"
Da das Array STC in der Position 0 auch 0 ist wird deine "TradeOn" auf true gesetzt ...und los geht der Trade ....
Wichtig ...setze so viele Variablen in den "Beobachtungs Status" ....und dann den Debugger Zeile für Zeile ausführen lassen.
Warum dein STC[0] = 0 ist musst du selber finden.
Gruß
