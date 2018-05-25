da hat sich metaquotes ja wieder mal besonders ausgezeichnet

diese übersetzung, ein Hammer



 
Siehe es doch einmal so: Es ist ein Unternehmen mit ausgesprochen viel Humor!
 
ich würde sagen, das impliziert schon den erwarteten tradinggewinn
 
amando:
Der absolute Hammer
 
Es scheint, das Interesse entschwindet langsam...
