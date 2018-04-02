Symbole einfügen

Hall Ich bin absolut Neu, kann mir jemand Helfen beim Symbole einfügen
 

Du musst mal wieder dein Begrüßungstext ändern ...ist zu auffällig in letzter Zeit :-) ...man könnt schon langweilig sagen.


Richtige Foren User stellen sich auch vor .


Gruß

 

Christian, habe geschrieben das ich absolut Neu bin Sorry wenn ich Frischling Negativ aufgefallen bin, 

wie sieht es aus mit meiner Bitte um Unterstützung.  

 

Die schnellste Hilfe bringt F1! Da gibt es auch eine Suchfunktion!

Außerdem ist die Frage nicht eindeutig: welche Symbole wo einfügen?

Auch für Neulinge gibt es - 'tschuldigung - keinen Welpenschutz, wenn man so etwas mit ein bisschen Aufwand selber lösen kann!

 

Hallo Herr Schreiber, natürlich haben Sie recht die Frage ist nicht eindeutig, ich würde gern auf der linken Seite Marktübersicht die Werte eingeben die ich handeln möchte.

 

 
Ein Klick der rechten Maustaste, wenn sie in der Marktübersicht ist, eröffnet ein Menü. Da kann mal alle anzeigen alle löschen (bis auf die der Charts).
 
gal2000:

So  nun mal meine Frage !


Was ist da denn nicht eindeutig ? 


