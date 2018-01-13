Ravi indikator in Expert Advisor verwenden
- Der thread für MT4 ist ganz unten, diese für MT5 (für's nächste Mal).
- Hast Du ins Log geschaut?
- Hast Du versucht den Indikator im Fenster des Strategietesters (visueller Modus) zu starten (Log?)
- Versuch mal _Period statt 0:
double RAV1Shift0 = iCustom(Symbol(),_Period,"RAVI",5,45,1,0);
Hallo Carl Schreiber
Ich danke dir für deinen Kommentar.
Ich hab hier ein Bild des Logs vielleicht kannst du etwas damit anfangen.
Ja hab Ihn im Strategietester getestet und die Variable mit Comment und DoubleTostr ausgegeben doch wie man sieht ist der Wert immer null und ändert sich nicht.
Habe auch _Period statt 0 verwendet doch es funktioniert trotzdem nicht.
Hoffe du kannst mir helfen.
Es könnten ein Probleme hier existieren:
result=((SMA1-SMA2)/SMA2)*100;
Manchmal wird so etwas wegen 100 (=Integer-Wert!) erst in ein Integer dann wieder in ein double 'gecastet' und schon kann s immer Null ein. Ersetze mal 100 mit 100.0.
double SMA1=iMA(NULL,_Period,Period1,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,i), SMA2=iMA(NULL,_Period,Period2,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,i), Ravi = ((SMA1-SMA2)*100.0)/SMA2;
Außerdem der Ravi hat ein eigenes Fenster, der läuft also nicht auf dem Chart, wo ist das Unterfenster des Ravi?
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Hallo zusammen
Ich wollte den Ravi indikator in einem Expert Advisor verwenden und habe Ihn deshalb auf folgende weise angegeben:
Nur jedes mal wenn ich den Indikator im Strategietester durch laufe zeigt er 0 an. Der Wert verändert sich nicht auch wenn ich Ihn eine zeitlang laufen lasse. Offensichtlich mache ich etwas falsch aber ich verstehe nicht was kann mir jemand helfen?