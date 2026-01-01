Bibliotheken: Expert - Seite 13
Wenn es ein Problem gibt, geben Sie bitte fertige mq5-Dateien für die Wiedergabe an.
Der Beispielcode verwendet den Code Ihrer Tester-Bibliothek. Nach dem Start ist die Variable In2 0 und nicht 2. Das heißt, dass nach der Gruppe nicht alle Eingabeparameter abgerufen werden können.
Diese Situation scheint nicht berücksichtigt zu werden. Wenn es sich bei dem Parameter um eine Gruppe handelt, gibt es keinen spezifischen Wert und der erhaltene Wert ist Null, so dass keine Parameter nach der Gruppe erhalten werden.
Der folgende Code zeigt, dass alles korrekt gehandhabt wird.
Ergebnis.
Expert Advisor wird über Expert.mqh gestartet.
Die Funktion GetAmountExperts läuft aus einem unbekannten Grund sehr lange ohne Ergebnis. Ich habe den Code ein wenig geändert - bitte führen Sie ihn erneut aus. Sie sollten dem Parameter In2 nicht den Wert 7 zuweisen (Sie werden sehen, dass dort 0 steht, nicht 2).
Dies ist ein beispielhafter Fehlerbericht: Ich habe den prägnanten Code ausgeführt, der den Fehler sofort zeigte.
Ich habe die Korrektur vorgenommen, danke.
Wenn das Skript geladen ist, sieht es so aus, als könnten die Eingabeparameter nicht geändert werden.
Die Architektur von MT5 ist so beschaffen, dass Sie keine Werte für die Eingabeparameter von Skripten festlegen und diese auch nicht lesen können.
Die Bibliothek hat einen aussagekräftigen Namen.
Forum zum Thema Handel, automatische Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Bibliotheken: Experte
fxsaber, 2018.11.16 09:19 AM. Ein Beispiel für eine weitere Anwendung der Bibliothek