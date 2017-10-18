MetaTrader 5 Neudefinition der Handelssignale
Eine neue Version des Signals-Services für die MetaTrader-Plattformen wurde auf der MQL5.com Website veröffentlicht. Die aktualisierte Version zeichnet sich durch eine neu gestaltete und komfortablere Darstellung der Informationen aus. Die altmodische Tabelle mit einer großen Anzahl von Ziffern wurde durch eine übersichtliche Kachelansicht ersetzt, die eine Zusammenstellung der gängigsten Signalparameter zeigt.
Die Auswertung der Art und Weise, wie Händler suchen, hat ergeben, dass sie bei der primären Auswahl der Signale nur auf die 3 bis 5 wichtigsten Werte achten. Der Erfolg eines Signals wird durch die Anzahl der Abonnenten, die Rentabilität, das minimale Risiko und die Stabilität bestimmt. Die Präsentation der Signale des MetaTrader 5 enthält nun diese wichtigen Kennzahlen, während zugleich auf der Seite der Signalbeschreibung detaillierte Statistiken verfügbar sind. Jetzt können Interessierte ganz einfach die Signale aus der Übersicht auswählen und sie anhand detaillierter Statistiken analysieren und vergleichen.
Die Darstellung der Signale für MetaTrader 5 wurde um einen neuen Parameter der Zuverlässigkeit für eine schnelle Auswertung eines Signals erweitert. Dieser zusammenfassende Wert misst mehrere Parameter, um den Vergleich von Signalen hinsichtlich ihrer Investitionssicherheit zu vereinfachen.
Wenn beispielsweise die Belastung des Kontos (Max Load %) oder die Handelshäufigkeit steigt, verringert sich dieser Wert. Umgekehrt reduzieren moderate Handelsfrequenz und Kontobelastung in der Regel die Anlagerisiken, so dass die Zuverlässigkeit in diesem Fall höher ist.
Damit ermöglicht die neue Darstellung der Signale des MetaTrader 5 eine wesentlich schnellere Vorauswahl und Analyse der Signalanbieter. Das neue Design sowie die Filter- und Sortiermöglichkeiten ermöglichen es Ihnen, das gewünschte Signal unter Tausenden von verfügbaren Angeboten schnell zu finden. Darüber hinaus haben wir die bisherige Tabellenansicht beibehalten, so dass konservative Händler auf ihr bevorzugtes Format umschalten können.
Die aktualisierte Darstellung der Signale MetaTrader 5 ist bereits auf MQL5.com verfügbar und wird nach einer Verhaltensanalyse und der Auswertung der Rückmeldungen der Händler den Handelsplattformen hinzugefügt.
Wir laden alle ein, das neu gestaltete Signalangebot auf der Website zu testen, von wo aus Sie auch ein ausgewähltes Signal abonnieren können.
