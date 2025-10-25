Expert Advisors: Forex Profit
Hey, interessanter Ansatz - gibt es irgendwelche Informationen über die verwendeten SL's, TP's, Trailing-Einstellungen oder gehen wir einfach mit Standard?
Hat eine Optimierung gestartet, wird aktualisiert, falls etwas Gutes dabei herauskommt.
Ich bin mir bewusst, dass dies ein alter Thread ist und es könnte keine Erinnerung an die Einstellungen geben :)
Wow, ich muss etwas zur Optimierung mit Ihren EA's sagen, wahnsinnig schlank - die meisten Bots sind überkompliziert und "dicker" als nötig.
Optimiert für SL und TP mit einem Startguthaben von 3k und LotSize 0.1
Es gab legit 1/400 Kombinationen, die nur leicht profitabel waren, aber die Inflation nicht geschlagen hätten.
Meine Schlussfolgerung nach dem 4h Backtest und dem 1h Backtest (der profitabel war), vielleicht mit einem anderen Filter, der Konfluenz hinzufügen würde, könnte es gut gehen.
PS: Unten ist 2025 opt., oben ist 2020-jetzt Opt.
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Forex Profit:
Es werden die Werte des Parabolics SAR und drei EMA (mit den Perioden 10, 25 und 50) verwendet.
Autor: Vladimir Karputov