GitHub unterstützt jetzt die Programmiersprachen MQL5 und MQL4
Darüber hinaus ist MQL4 (und MQL5, denn beide Programmiersprachen wurden von Organisatoren des Rankings als MQL4 betrachtet) auf den 41. Platz im internationalen Ranking der Programmiersprachen TIOBE aufgestiegen: http://www.tiobe.com/tiobe-index/
Wir freuen uns mitteilen zu können, dass eines der größten Git-Hostings GitHub jetzt die Programmiersprachen MQL5 und MQL4 offiziell unterstützt. Nun stehen Entwicklern von Handelsrobotern und Indikatoren alle Möglichkeiten der GitHub Webschnittstelle zur Verfügung, darunter Zugang zur Statistik über die Sprachen des Repositoriums, automatische Syntaxhervorhebung beim Browsing des Quellcodes und Filtern von Suchergebnissen nach Sprache.