交易:
57
盈利交易:
24 (42.10%)
亏损交易:
33 (57.89%)
最好交易:
3 198.83 USD
最差交易:
-1 896.87 USD
毛利:
20 422.55 USD (19 047 pips)
毛利亏损:
-19 747.24 USD (190 852 pips)
最大连续赢利:
5 (7 045.60 USD)
最大连续盈利:
7 045.60 USD (5)
夏普比率:
0.02
交易活动:
60.58%
最大入金加载:
97.43%
最近交易:
35 几分钟前
每周交易:
58
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.06
长期交易:
52 (91.23%)
短期交易:
5 (8.77%)
利润因子:
1.03
预期回报:
11.85 USD
平均利润:
850.94 USD
平均损失:
-598.40 USD
最大连续失误:
13 (-10 630.38 USD)
最大连续亏损:
-10 630.38 USD (13)
每月增长:
0.68%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
6 348.22 USD
最大值:
10 824.70 USD (10.36%)
相对跌幅:
结余:
10.35% (10 815.25 USD)
净值:
1.18% (1 135.66 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|BTCUSD
|3
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3.2K
|BTCUSD
|-2.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|6.8K
|BTCUSD
|-179K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
最好交易: +3 198.83 USD
最差交易: -1 897 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +7 045.60 USD
最大连续亏损: -10 630.38 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMO-Server4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
