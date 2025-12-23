- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
63
利益トレード:
29 (46.03%)
損失トレード:
34 (53.97%)
ベストトレード:
3 198.83 USD
最悪のトレード:
-1 896.87 USD
総利益:
25 908.27 USD (22 606 pips)
総損失:
-20 893.95 USD (191 407 pips)
最大連続の勝ち:
7 (8 650.28 USD)
最大連続利益:
8 650.28 USD (7)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
63.33%
最大入金額:
97.43%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
63
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.46
長いトレード:
58 (92.06%)
短いトレード:
5 (7.94%)
プロフィットファクター:
1.24
期待されたペイオフ:
79.59 USD
平均利益:
893.39 USD
平均損失:
-614.53 USD
最大連続の負け:
13 (-10 630.38 USD)
最大連続損失:
-10 630.38 USD (13)
月間成長:
5.01%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
6 348.22 USD
最大の:
10 824.70 USD (10.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.35% (10 815.25 USD)
エクイティによる:
1.18% (1 135.66 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|60
|BTCUSD
|3
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|7.6K
|BTCUSD
|-2.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|9.8K
|BTCUSD
|-179K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3 198.83 USD
最悪のトレード: -1 897 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +8 650.28 USD
最大連続損失: -10 630.38 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
