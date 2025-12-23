シグナルセクション
Xuan Duc Mai

Ducmx1986chanel88

Xuan Duc Mai
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 5%
FTMO-Server4
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
63
利益トレード:
29 (46.03%)
損失トレード:
34 (53.97%)
ベストトレード:
3 198.83 USD
最悪のトレード:
-1 896.87 USD
総利益:
25 908.27 USD (22 606 pips)
総損失:
-20 893.95 USD (191 407 pips)
最大連続の勝ち:
7 (8 650.28 USD)
最大連続利益:
8 650.28 USD (7)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
63.33%
最大入金額:
97.43%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
63
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.46
長いトレード:
58 (92.06%)
短いトレード:
5 (7.94%)
プロフィットファクター:
1.24
期待されたペイオフ:
79.59 USD
平均利益:
893.39 USD
平均損失:
-614.53 USD
最大連続の負け:
13 (-10 630.38 USD)
最大連続損失:
-10 630.38 USD (13)
月間成長:
5.01%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
6 348.22 USD
最大の:
10 824.70 USD (10.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.35% (10 815.25 USD)
エクイティによる:
1.18% (1 135.66 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 60
BTCUSD 3
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 7.6K
BTCUSD -2.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 9.8K
BTCUSD -179K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3 198.83 USD
最悪のトレード: -1 897 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +8 650.28 USD
最大連続損失: -10 630.38 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.26 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.25 22:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 02:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 02:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 06:56
Share of trading days is too low
2025.12.23 06:56
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 06:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 05:53
Share of trading days is too low
2025.12.23 05:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 02:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 02:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 02:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 02:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 02:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
