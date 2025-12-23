- Прирост
Всего трейдов:
49
Прибыльных трейдов:
19 (38.77%)
Убыточных трейдов:
30 (61.22%)
Лучший трейд:
3 002.57 USD
Худший трейд:
-1 896.87 USD
Общая прибыль:
13 376.95 USD (12 243 pips)
Общий убыток:
-17 195.79 USD (12 272 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (3 398.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 398.32 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
45.66%
Макс. загрузка депозита:
91.71%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
32 минуты
Фактор восстановления:
-0.46
Длинных трейдов:
44 (89.80%)
Коротких трейдов:
5 (10.20%)
Профит фактор:
0.78
Мат. ожидание:
-77.94 USD
Средняя прибыль:
704.05 USD
Средний убыток:
-573.19 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-8 181.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-8 181.92 USD (10)
Прирост в месяц:
-3.79%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 818.84 USD
Максимальная:
8 295.32 USD (7.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.91% (8 266.84 USD)
По эквити:
1.14% (1 128.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-3.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-29
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Лучший трейд: +3 002.57 USD
Худший трейд: -1 897 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +3 398.32 USD
Макс. убыток в серии: -8 181.92 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-4%
0
0
USD
USD
96K
USD
USD
1
0%
49
38%
46%
0.77
-77.94
USD
USD
8%
1:100