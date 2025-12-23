SeñalesSecciones
Xuan Duc Mai

0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2025 5%
FTMO-Server4
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
63
Transacciones Rentables:
29 (46.03%)
Transacciones Irrentables:
34 (53.97%)
Mejor transacción:
3 198.83 USD
Peor transacción:
-1 896.87 USD
Beneficio Bruto:
25 908.27 USD (22 606 pips)
Pérdidas Brutas:
-20 893.95 USD (191 407 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (8 650.28 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
8 650.28 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
63.33%
Carga máxima del depósito:
97.43%
Último trade:
18 horas
Trades a la semana:
63
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.46
Transacciones Largas:
58 (92.06%)
Transacciones Cortas:
5 (7.94%)
Factor de Beneficio:
1.24
Beneficio Esperado:
79.59 USD
Beneficio medio:
893.39 USD
Pérdidas medias:
-614.53 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-10 630.38 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10 630.38 USD (13)
Crecimiento al mes:
5.01%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
6 348.22 USD
Máxima:
10 824.70 USD (10.36%)
Reducción relativa:
De balance:
10.35% (10 815.25 USD)
De fondos:
1.18% (1 135.66 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 60
BTCUSD 3
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 7.6K
BTCUSD -2.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 9.8K
BTCUSD -179K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3 198.83 USD
Peor transacción: -1 897 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +8 650.28 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -10 630.38 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FTMO-Server4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.12.26 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.25 22:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 02:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 02:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 06:56
Share of trading days is too low
2025.12.23 06:56
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 06:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 05:53
Share of trading days is too low
2025.12.23 05:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 02:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 02:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 02:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 02:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 02:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
