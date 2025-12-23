SinaisSeções
Xuan Duc Mai

0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 5%
FTMO-Server4
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
63
Negociações com lucro:
29 (46.03%)
Negociações com perda:
34 (53.97%)
Melhor negociação:
3 198.83 USD
Pior negociação:
-1 896.87 USD
Lucro bruto:
25 908.27 USD (22 606 pips)
Perda bruta:
-20 893.95 USD (191 407 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (8 650.28 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8 650.28 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
63.33%
Depósito máximo carregado:
97.43%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
63
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.46
Negociações longas:
58 (92.06%)
Negociações curtas:
5 (7.94%)
Fator de lucro:
1.24
Valor esperado:
79.59 USD
Lucro médio:
893.39 USD
Perda média:
-614.53 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-10 630.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10 630.38 USD (13)
Crescimento mensal:
5.01%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6 348.22 USD
Máximo:
10 824.70 USD (10.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.35% (10 815.25 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.18% (1 135.66 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 60
BTCUSD 3
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 7.6K
BTCUSD -2.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 9.8K
BTCUSD -179K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3 198.83 USD
Pior negociação: -1 897 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +8 650.28 USD
Máxima perda consecutiva: -10 630.38 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2025.12.26 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.25 22:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 02:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 02:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 06:56
Share of trading days is too low
2025.12.23 06:56
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 06:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 05:53
Share of trading days is too low
2025.12.23 05:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 02:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 02:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 02:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 02:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 02:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
