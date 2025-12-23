- Crescimento
Negociações:
63
Negociações com lucro:
29 (46.03%)
Negociações com perda:
34 (53.97%)
Melhor negociação:
3 198.83 USD
Pior negociação:
-1 896.87 USD
Lucro bruto:
25 908.27 USD (22 606 pips)
Perda bruta:
-20 893.95 USD (191 407 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (8 650.28 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8 650.28 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
63.33%
Depósito máximo carregado:
97.43%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
63
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.46
Negociações longas:
58 (92.06%)
Negociações curtas:
5 (7.94%)
Fator de lucro:
1.24
Valor esperado:
79.59 USD
Lucro médio:
893.39 USD
Perda média:
-614.53 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-10 630.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10 630.38 USD (13)
Crescimento mensal:
5.01%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6 348.22 USD
Máximo:
10 824.70 USD (10.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.35% (10 815.25 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.18% (1 135.66 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|60
|BTCUSD
|3
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|7.6K
|BTCUSD
|-2.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|9.8K
|BTCUSD
|-179K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3 198.83 USD
Pior negociação: -1 897 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +8 650.28 USD
Máxima perda consecutiva: -10 630.38 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
