Semiu Kilaso

Elit

Semiu Kilaso
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 6%
XBTFX-MetaTrader5
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
14
盈利交易:
11 (78.57%)
亏损交易:
3 (21.43%)
最好交易:
2.90 UST
最差交易:
-0.26 UST
毛利:
7.12 UST (775 pips)
毛利亏损:
-1.14 UST (46 pips)
最大连续赢利:
10 (7.07 UST)
最大连续盈利:
7.07 UST (10)
夏普比率:
0.61
交易活动:
99.14%
最大入金加载:
9.58%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
2 小时
采收率:
8.51
长期交易:
7 (50.00%)
短期交易:
7 (50.00%)
利润因子:
6.26
预期回报:
0.43 UST
平均利润:
0.65 UST
平均损失:
-0.38 UST
最大连续失误:
2 (-0.27 UST)
最大连续亏损:
-0.27 UST (2)
每月增长:
6.01%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.22 UST
最大值:
0.70 UST (0.66%)
相对跌幅:
结余:
0.63% (0.68 UST)
净值:
5.99% (6.35 UST)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 7
NZDCAD 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 0
NZDCAD 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 109
NZDCAD 620
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2.90 UST
最差交易: -0 UST
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +7.07 UST
最大连续亏损: -0.27 UST

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XBTFX-MetaTrader5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.23 15:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 14:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 01:50
Share of trading days is too low
2025.12.23 01:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 00:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 00:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 00:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 00:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 00:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Elit
每月30 USD
6%
0
0
USD
106
UST
1
100%
14
78%
99%
6.26
0.43
UST
6%
1:500
复制

