- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
14
盈利交易:
11 (78.57%)
亏损交易:
3 (21.43%)
最好交易:
2.90 UST
最差交易:
-0.26 UST
毛利:
7.12 UST (775 pips)
毛利亏损:
-1.14 UST (46 pips)
最大连续赢利:
10 (7.07 UST)
最大连续盈利:
7.07 UST (10)
夏普比率:
0.61
交易活动:
99.14%
最大入金加载:
9.58%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
2 小时
采收率:
8.51
长期交易:
7 (50.00%)
短期交易:
7 (50.00%)
利润因子:
6.26
预期回报:
0.43 UST
平均利润:
0.65 UST
平均损失:
-0.38 UST
最大连续失误:
2 (-0.27 UST)
最大连续亏损:
-0.27 UST (2)
每月增长:
6.01%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.22 UST
最大值:
0.70 UST (0.66%)
相对跌幅:
结余:
0.63% (0.68 UST)
净值:
5.99% (6.35 UST)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|7
|NZDCAD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|0
|NZDCAD
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|109
|NZDCAD
|620
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.90 UST
最差交易: -0 UST
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +7.07 UST
最大连续亏损: -0.27 UST
