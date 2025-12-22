СигналыРазделы
Semiu Kilaso

Elit

Semiu Kilaso
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 6%
XBTFX-MetaTrader5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
11 (84.61%)
Убыточных трейдов:
2 (15.38%)
Лучший трейд:
2.90 UST
Худший трейд:
-0.18 UST
Общая прибыль:
7.12 UST (775 pips)
Общий убыток:
-0.82 UST (26 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (7.07 UST)
Макс. прибыль в серии:
7.07 UST (10)
Коэффициент Шарпа:
0.68
Торговая активность:
99.14%
Макс. загрузка депозита:
9.58%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
15.33
Длинных трейдов:
7 (53.85%)
Коротких трейдов:
6 (46.15%)
Профит фактор:
8.67
Мат. ожидание:
0.48 UST
Средняя прибыль:
0.65 UST
Средний убыток:
-0.41 UST
Макс. серия проигрышей:
2 (-0.27 UST)
Макс. убыток в серии:
-0.27 UST (2)
Прирост в месяц:
6.33%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.22 UST
Максимальная:
0.41 UST (0.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.36% (0.38 UST)
По эквити:
5.44% (5.80 UST)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD 7
AUDCAD 6
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD 6
AUDCAD 0
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD 620
AUDCAD 129
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.90 UST
Худший трейд: -0 UST
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +7.07 UST
Макс. убыток в серии: -0.27 UST

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XBTFX-MetaTrader5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.23 15:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 14:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 01:50
Share of trading days is too low
2025.12.23 01:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 00:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 00:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 00:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 00:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 00:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
