- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
11 (84.61%)
Убыточных трейдов:
2 (15.38%)
Лучший трейд:
2.90 UST
Худший трейд:
-0.18 UST
Общая прибыль:
7.12 UST (775 pips)
Общий убыток:
-0.82 UST (26 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (7.07 UST)
Макс. прибыль в серии:
7.07 UST (10)
Коэффициент Шарпа:
0.68
Торговая активность:
99.14%
Макс. загрузка депозита:
9.58%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
15.33
Длинных трейдов:
7 (53.85%)
Коротких трейдов:
6 (46.15%)
Профит фактор:
8.67
Мат. ожидание:
0.48 UST
Средняя прибыль:
0.65 UST
Средний убыток:
-0.41 UST
Макс. серия проигрышей:
2 (-0.27 UST)
Макс. убыток в серии:
-0.27 UST (2)
Прирост в месяц:
6.33%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.22 UST
Максимальная:
0.41 UST (0.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.36% (0.38 UST)
По эквити:
5.44% (5.80 UST)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|7
|AUDCAD
|6
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD
|6
|AUDCAD
|0
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD
|620
|AUDCAD
|129
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.90 UST
Худший трейд: -0 UST
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +7.07 UST
Макс. убыток в серии: -0.27 UST
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XBTFX-MetaTrader5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
